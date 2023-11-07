الصحة الفلسطينية: مصر العظيمة رفضت تهجير شعبنا لسيناء منذ اللحظة الأولى

وجه الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الشكر لمصر شعباً وحكومة وقادة قائلاً : " نقدرالموقف العظيم للقيادة المصرية منذ اللحظة الاولى والتي فضت تهجير شعبنا إلى سيناء وهو موقف ليس غريباً عن مصر العربية وهناك مواقف مصرية عظيمةتسير بالتوازي حنباً إلى جنب حي يقول الموقف المصري بأعلى صوته في كل المحافل بضرورة وقف الاحتلال والعدوان وفي المقابل وبالتوازي يستقبل المرضى والمصابين في المشافي المصرية .. مصر العظيمة والعيزية تشكل لنا الام التي تحنو على أولادها وتخاف عليهم ونقدر موقفها العظيم شعباً وحكومة وقيادة"

كاشفاً أن حصيلة العدوان حتى الان تجاوز عدد الشهداء 10500 شهيد أغلبهم من النساء والاطفال ونحو واكثر من 26 ألف جريح حتى الان . قائلا : العدوان الاسرائيلي موجه للطفل والمرأة الفلسطينية وهي حرب تطهير عرقي تطال المسلم والمسيحي والمسجد والكنيسة ".



واوضح أن القوافل الانسانية التي تشمل مساعدات طبية وغذائية ظل القطاع محروماًمنها خلال 18 يوماً الاولى من الحرب بسبب التعنت الاسرائيلي لكن اليوم اللجنة الدولية للصيب الاحر إستطاعات إدخال بعض القوافل شمال القطاع لمجمع الشفاء الطبي وهي خطوة مقدرة .



لكنه شدد في مداخلة تليفونية برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :على اهمية ضخ مزيد من المساعدات الانسانسية لداخل القطاع بالاخص الجزء الشمالي لانهه رغم نجاح وصولها للشمال إلا أنها لاالت تمثل نقطة في بحر قائلاً : " حتى اللحظة لاتشكل نقطة في بحر من ناحية الاحتياجات الغذائية او الطبية لان إسرائيل والاحتلال دمر كل مقومات الحياه في القطاع ونحتاج لاستمرارية عميات التدفق خلال الفترة القادمة لكافة محافظات القطاع وخطوة اليوم من قبل الصليب الاحمر جيدة ونمتى مزيد من الاستمرارية الفترة القادمة ".



وأكد أن إستهداف قوافل الصليب الاحمر التي كانت تتجه لشمال القطاع تعطي رسالة ضمنية مفادها لا مساعدات أو قوافل يجب أن تتجه شمال القطاع قائلاً : " بالطبع هذه رسالة لان الاحتلال الاسرائيلي لايرغب في ضخ أي مساعدات لشمال القطاع وهو دائم الحديث عن مايسمى النزوح لجنوب القطاع ويكذب على المجتمع الدولي متذرعاً أن هناك ممرات أمنة تصل مابين الشمال والجنوب ولكن إن التعبير الادق عنها أن توصف بممرات الموت حيث يجري إستهداف من يمر بها وبالتالي ".



ووجه التقدير للاتحاد الدولي للصيب الاحمر لادخال هذه المساعدات رغم الصعوبات ونقل المصابين لمعبر رفح متهماً الاحتلال برغبته في مسح وجه الحياه من قطاع شمال غزة عبر مسح أحياء كاملة وإرتكاب مجازر وغبادة جحماعية شمال القطاع ويستهدف المستشفيات به بشكل خاص وكذلك عربات الاسعاف ".