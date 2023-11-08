متحدث الزمالك: النادي تفاوض مع الضرائب لرفع الحجز على الأموال

قال أحمد سالم متحدث نادي الزمالك أن قضية مديونيات نادي الزمالك كانت مشكلة معرقلة للنادي خلال الفترات السابقة حيث أن عشرات الحسابات البنكية الخاصة بالنادي ظلت محجوز عليها من جهات حكومية مثل الضرائب أو الافراد مثل ممدوح عباس مما كان يعيق ايةت صرفات مالية .



لفت في مداخلة تليفونية برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON إلى النادي تفاوض مع الضرائب لرفع الحجز على الأموال. وتوصلوا لتسوية وجدولة وأن مديونيات الافراد ممثلة في ممدوح عباس جرى التفاوض معه بالتوزاي و وافق على رفع الحجز عن أرصدة الزمالك، مع الاحتفاظ بحقه في المديونية.

منوهاً أنه سيجري عمل جدولة لمديونيات النادي قائلاً : " هنعمل جدولة لديون النادي، وحتى الآن لا يوجد رقم محدد للمديونيات حتى الآن. لكن الحجو على الحسابات كان معرقل كبير لدرجة أن المجلس إكتشف ان ألية تسير الاعمال داخل النادي كان عبارة عن عملية تحويل بين الاشخاص عبر حسابتهم حتى يتمكنوا من عملية التسيير وهي أمور ليست طبيعية ولم يكن من المقبول وجود مثل ذلك في المؤسسات المالية ".



وحول مصير : لا رجعة في بيع فتوح والزناري وصبحي. ومفيش أي نادي حتى الآن تفاوض معنا على فتوح.والمفترض كان يخضع اللاعب للتحقيق في الزمالك أمس لكنه تخلف عن الحضور في الموعد لكن حضر اليوم . في إنتظار إنتهاء التحقيقات وكابتن حسين لبيب رفض اي مقابلات شخصية وفي إنتظار نتائج تحقيقات اللجنة وباكد موقوفين معروضين للبيع لا رجعة في بيع فتوح والزناري وصبحي. ولايوجد مفيش أي نادي حتى الآن تفاوض معنا على فتوح."



أتم فيما يخص اوسوريو قال : " أبلغنا أوسوريو بالشكر، والشرط الجزائي حوالي شهرين. والراجل رفض التفاوض الان حول الشرط الجزائي وقرر إرجاء التفاضو لبعد المباارة المهمة وده موقف محترم منه ".