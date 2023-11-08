شبانة يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي مع أحمد فتوح

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك، المعروض للبيع خضع للتحقيق اليوم في مقر النادي الأبيض، مشيرا إلى أن أقوال اللاعب في التحقيقات كانت مفاجأة كبيرة، بعدما أكد بأنه سبق وخرج من معسكر الفريق لتناول العشاء، وفوجئ بإخطاره بعدم عودته، كما طالب بالحصول على المستحقات المالية المتأخرة.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "فتوح طالب بالحصول على حقوقه ورواتبه كاملة، مبديا عدم ممانعته في الرحيل عن نادي الزمالك بعد قرار عرضه للبيع".

وأضاف: "هناك زيارة مرتقبة من مجلس الأهلي إلى نادي الزمالك بعد الجمعية العمومية القادمة، فهل الأمر سيكون مرتبط بعدم التعاقد مع أحمد فتوح أم مجرد زيارة لإيصال رسالة بأن المنافسة شئ والعلاقة شئ آخر".

وأكمل: "أرى أن الأهلي سيزور نادي الزمالك بشكل عادي جدًا في إطار العلاقات الجيدة بين الناديين والمنافسة الشريفة، لكنه لو أراد ضم أحمد فتوح فسوف يعمل على التعاقد معه، خصوصا بعدما قرر نادي الزمالك عرضه للبيع كما أنه في آخر مواسمه مع ناديه".

وأكمل: "هناك لاعبين في الأهلي تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم مثل محمد هاني وعمرو السولية، من حق نادي الزمالك التفاوض معهم بشكل عادي".