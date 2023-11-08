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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اللجنة الدولية للصليب الأحمر: القانون الدولي يحمي الطواقم الطبية..ونرفض الإخلاء من الاحتلال

الصليب الاحمر
الصليب الاحمر

 قالت إيمان الطرابلسي  ، المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن الأوضاع الإنسانية في غزة باتت   كارثية   ,ان طلبات السلطات الاسرائيلية بإخلاء المستشفيات   من غير المعقول أو المقبول   أن يتم  العمل بها   . 


تابعت  في مداخلة عبر تطبيق " زووم " خلال  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON    : مطالب السلطات الاسرائيلية لاخلاء  المستشفيات   في الوضع الحالي غير  مقبول و من غير المعقول أن يتم نقل هذه الاعداد الضخمة من المرضى ونقلهم لمستشفيات أخرى   لان المستشفيات لاتؤي فقط المرضى بل الالاف من  كبار السن والنساء والاطفال  وذوي الاحتياجات  النازحين  وحتى إن تم تقديم  هذه الطلبات  من قبل السلطات الاسرائيلية لابد من الاخذ في الاعتبار من الناحية  الانسانية" . 


لفت إلى أن الصليب الاحمر  مصر على أن  ان تكون المنشات الصحية محمية حتى  لو في حال تقديم  تلك الطلبات ونحن ونرفض  طلبات الاجلاء  لان المنشات الصحية محمية   بموجب القانون الدولي الانساني  حيث يحظر  إستهداف المشافي وسيارات الاسعاف . 


أكد  أن القانون الدولي يحمي المستشفيات والطواقم الطبية. و لا يمكن نقل المرضى في مستشفيات غزة.


ودانت  إستهداف أحد قافلات  اللجنة الدولية للصيب الاحمر  قائلة : من غير المقلول غستهداف  العاملين في الاعمال الانسانسية وان يتم غستهداف قوافل كانت متجهة  لتقديم إاثات   وإنقاذ1 لحياة الالاف من الناس ومن ثم تحويل مسار القافلة  لمجمع الشفاء بدلاً من مستشفى القدس  


مشددة أن نفاد الوقود كارثة لقطاع الصحة في غزة، ولا يمكن تنفيذ أعمال الإغاثة بدون كهرباء.

 

الإعلامية لميس الحديدي اللجنة الدولية للصليب الاحمر برنامج كلمة أخيرة شاشة ON مستشفيات غزة مجمع الشفاء

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