جمارك القاهرة: تلقينا 100000 طلب بعد مد العمل بمبادرة سيارات المصريين بالخارج

كشف أحمد أبو بكر مدير جمارك القاهرة أنه تم تلقي نحو 100 ألف طلب بعد مد العمل ببادرة سيارات المصريين في الخارج في اسبوع واحد فقط قائلاً : " 100 ألف مواطن سجلوا طلباتهم إلكترونيا خلال أسبوع.



لفت في مداخلة تليفونية برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON إلى ان الفضل يعود في ذلك إلى تعديلات القانون في نسخته الاخيره متوقعاً إقبال كبير خلال الثلاثة اشهر القادمة وهي فترة سريان مد المبادرة "



واصل : " نتوقع أن تحقق الفترة القادمة من مد المبادرة لحصيلة تتجاوز 3 مليار دولار خاصة في ظل التسهيلات الخاصة بالاجراءت مهمة جداً بعد تحديث قوائم السيارات وزيادة عدد الموظفين داخل اللجنة لمزيد من التيسيرات ".