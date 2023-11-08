دوري أبطال أوروبا.. ميلان يربك حسابات المجموعة السادسة بالفوز على باريس سان جيرمان

حقق نادي ميلان الإيطالي فوزا غاليا على ضيفه باريس سان جيرمان 2-1 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليخلط أوراق المجموعة.

افتتح المدافع الصربي ميلان شكرينيار التسجيل للضيوف في الدقيقة التاسعة قبل أن يدرك البرتغالي لياو التعادل لميلان في الدقيقة 12 ويحرز الفرنسي المخضرم هدف الفوز لميلان من رأسية في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وثأر ميلان لخسارته في الجولة الماضية في باريس بثلاثة أهداف دون مقابل.

وهذا الفوز هو الأول لميلان منذ انطلاق دور المجموعات فرفع رصيده إلى 5 نقاط وارتقى للمركز الثالث بفارق نقطة عن سان جيرمان الذي تجمّد رصيده عند 6 نقاط وتراجع للمركز الثاني، في حين انتزع دورتموند الصدارة برصيد 7 نقاط بفوزه في وقت سابق على نيوكاسل بهدفين نظيفين.