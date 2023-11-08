ليس ريال مدريد.. الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بدوري أبطال أوروبا 2024

توقع حاسوب «أوبتا» القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي قائمة ترتيب دوري أبطال أوروبا 2023-2024، ومنح الحظ الأكبر لفريق المدرب بيب جوارديولا، مانشستر سيتي.

واستبعد الحاسوب حصول ريال مدريد على اللقب ومنح مانشستر سيتي قائمة الترتيب بنسبة 32.4٪ للفوز باللقب، تلاه ريال مدريد بنسبة 13.1٪، وبايرن ميونخ بـ 12.9٪.

ومن المفاجآت الكبرى وجود آرسنال في المركز الرابع بنسبة 7.6٪، وإنتر ميلانو في المركز الخامس بنسبة 6.9٪، وبرشلونة في المركز السادس بنسبة 6.4٪.

وفي المراكز السابع والثامن، يأتي كل من أتلتيكو مدريد بنسبة 3.5٪، ونابولي بنسبة 3.1٪، بينما من المفاجآت وجود باريس سان جيرمان في المركز التاسع بنسبة 2.7٪ فقط.

مانشستر سيتي كان قد حقق لقب الموسم الماضي بالفوز على إنتر ميلانو في النهائي بهدف نظيف، وأقصى ريال مدريد من نصف النهائي بواقع (5-1) في نتيجة المباراتين.