مع بداية الخريف.. ماذا تكشف برودة الأطراف عن جسمك؟.. لن تتوقع

عندما تشعر ببرودة الأطراف خلال فصل الخريف، فإن ذلك قد يكون مؤشرًا على عدة أمور قد تكشف عن حالة جسمك، إليك بعض الأمور التي يمكن أن تكشف عنها برودة الأطراف، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

ماذا تكشف برودة الأطراف عن جسمك؟

انقباض الأوعية الدموية: يمكن أن تتقلص الأوعية الدموية في الأطراف بناءً على تغيرات درجات الحرارة المحيطة. قد يكون انقباض الأوعية الدموية رد فعل طبيعي للجسم للحفاظ على الحرارة الداخلية، ولكن في بعض الحالات يمكن أن يكون مرتبطًا بمشاكل صحية مثل انخفاض ضغط الدم أو اضطرابات الدورة الدموية.

نقص التروية الدموية: عندما تكون الأوعية الدموية متقلصة، يمكن أن يقل تدفق الدم إلى الأطراف، مما يسبب شعورًا بالبرودة. قد يكون هذا نتيجة لمشاكل في الدورة الدموية مثل تصلب الشرايين أو انسدادها.

قلة الحركة: قد يكون الشعور ببرودة الأطراف ناتجًا عن قلة الحركة أو النشاط البدني. عندما يكون الجسم غير نشط بما فيه الكفاية، يتدفق الدم ببطء أقل إلى الأطراف، مما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارتها.

مشاكل الغدة الدرقية: قد تكون برودة الأطراف مرتبطة بمشاكل في الغدة الدرقية، مثل انخفاض نشاط الغدة الدرقية (التحت-نشاط)، والذي يؤثر على عملية التمثيل الغذائي وتوزيع الحرارة في الجسم.

مع ذلك، يجب أن تعتبر هذه المعلومات مجرد مرجع عام وليست بديلاً للتشخيص الطبي المباشر، إذا كنت تشعر بقلق بشأن برودة الأطراف أو تعاني من أعراض أخرى غير عادية، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم حالتك وتشخيص السبب المحتمل.