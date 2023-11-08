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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تنذرك بتراكم الدهون على الرئتين.. احترس من 6 علامات يصدرها جسمك

6 علامات يصدرها جسمك
6 علامات يصدرها جسمك تنذرك بتراكم الدهون على الرئتين

يعتبر تراكم الدهون في الرئتين ليس حالة شائعة أو عرضية. عادةً ما يتم تجميع الدهون في الجسم في مناطق مثل البطن والأرداف والفخذين. إذا كنت تعتقد أن لديك مشكلة في تراكم الدهون في الرئتين، فمن الأفضل استشارة الطبيب المختص للتقييم والتشخيص الدقيق.

كشف موقع هيلثي عن ستة علامات تنذر بتراكم الدهون في الجسم بشكل عام، وليس بالضرورة في الرئتين:

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6 علامات يصدرها جسمك تنذرك بتراكم الدهون على الرئتين  

زيادة الوزن العام: إذا لاحظت زيادة في وزنك بشكل عام، فقد يكون ذلك دليلاً على تراكم الدهون في الجسم.

زيادة في محيط الخصر: إذا كان لديك محيط خصر يفوق 88 سم للنساء و102 سم للرجال، فقد يكون ذلك علامة على تراكم الدهون في منطقة البطن.

زيادة في دهون الوجه والعنق: قد تلاحظ زيادة في دهون الوجه والعنق، وخاصة في منطقة الذقن والرقبة.

صعوبة التنفس: في حالة تراكم الدهون بشكل كبير في الجسم، يمكن أن يؤثر ذلك على القدرة على التنفس بسهولة، ويمكن أن تشعر بضيق التنفس أو الشعور بالتعب الزائد عند ممارسة النشاط البدني.

زيادة التعب والكسل: يمكن أن يكون تراكم الدهون في الجسم مصحوبًا بزيادة التعب والكسل الشديدين.

اضطرابات النوم: قد تلاحظ صعوبة في النوم أو اضطرابات النوم مثل الأرق أو الشخير الزائد، والتي قد تكون مرتبطة بتراكم الدهون في الجسم.

مع ذلك، يجب ملاحظة أن هذه العلامات قد تكون أيضًا مرتبطة بحالات صحية أخرى، ولا يمكن تشخيصها بدقة فقط من خلال هذه العلامات. إذا كنت تشعر بالقلق بشأن تراكم الدهون في جسمك، فمن الأفضل استشارة الطبيب للتقييم والتشخيص الدقيق.

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