السلاح النووي له قيود|مسئول سابق: الحرب في غزة بلطجة ضد الإنسانية.. فيديو

قال الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقاً، إن الحرب في قطاع غزة لا يوجد لها مسمى سوى البلطجة وهي ضد الإنسانية لأن السلاح النووي له حدود وقيود والدول العظمى مثل أمريكا وروسيا تعرف جيداً حدود السلاح النووي.



وأضاف « عبدالنبي » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة” على قناة etc""،:"نتنياهو هو أردأ رئيس وزراء تولى مسئولية إسرائيل"، لافتاً إلى أن نتنياهو اكثر المسؤولين الإسرائيليين تطرفاً و هو يريد أن يدافع عن نفسه ويعيد كرامته من احداث سنة 45 أيام محرقة ألمانيا، ولكن هو الآن يأخذ حقه من شعب غير مدين له بشيء.



أشار نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقاً، إلي أن إذا ألقت إسرائيل قنابل تكتيكية صغيرة في منتصف قطاع غزة ستقتل 800 شخص في الحال وستصيب 920 شخص آخر، وسيصل عدد الوفيات إلي 3000 شخص، موضحاً أن هذا غير أنفجار القنبلة سيحدث من خلاله دائرة من اللهب قطرها 100 متر تعمل على إذابة أي شئ إنسان أو حيوان أو بنات.

