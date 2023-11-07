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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال لا يحترم القانون الدولي وغزة تتعرض لحرب إبادة

غزة
غزة

علق محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

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وقال محمود الهباش في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" الاحتلال لا يحترم أي مواثيق أو قانون دولي ونشهد حرب إبادة من العدو المجرم الذي تجاوز كل الحدود".

 

وأضاف محمود الهباش:"  الاحتلال يتصرف وكأنه دولة فوق القانون ويتم تنفيذ مذبحة في عموم الأراضي الفلسطينية خاصة في قطاع غزة ".

 

وتابع محمود الهباش:"  أكثر من مليون ونصف فلسطيني  أصبحوا نازحين ويعيشون في أماكن الإيواء والمدارس والبعض يعيش في الطرقات بلا مآوى او طاعم أو ماء شرب ".

 

وأكمل محمود الهباش:"  العالم يشاهد هذا العدوان الهمجي الذي يمارسه الاحتلال دون تحرك، ونحن نواجه دولة خارجة عن القانون ونواجه عصابة مارقة عن القانون الدولي"ز

 

ولفت محمود الهباش:"  القيادة الفلسطينية تقوم بتنفيذ معركة دبلوماسية لمواجهة الاحتلال والمطالبة بضرورة وقف إطلاق النار".

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