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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دورة تدريبية حول مدونة السلوك الوظيفي لتطوير الأداء بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بجامعة حلوان، دورة تدريبية بعنوان "مدونة السلوك الوظيفي"، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

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التطوير الوظيفي بجامعة حلوان: نقدم برامج تدريبية لإعداد خريجين مواكبين لطلاب العصر.. وقنديل: نعمل على تحقيق أهداف التنمية

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اليوم.. جامعة حلوان تتابع تسجيل الطلاب بالبرنامج التدريبي للغة الفرنسية

وجاء تنظيم هذه الدورة حرصاً من الجامعة على تدريب العاملين بها، بما يسهم في تأهيلهم وفقاً لمتطلبات العصر، في إطار سلسلة من الدورات التدريبية التي تستهدف زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء.

وقدمت الدورة التدريبية الدكتورة ريهام عصام الدين إبراهيم خطاب، حيث تناولت رؤية المدونة وأهدافها، والإطار القيمي الذي تقوم عليه، بالإضافة إلى مناقشة مؤشرات الأداء الرئيسة المرتبطة بتطبيق المدونة.

وحرصت الدورة على توعية المشاركين بأهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية في العمل، للارتقاء بالأداء الوظيفي وتعزيز ثقة المواطنين في الجهاز الإداري للدولة.

وقد أشرف على تنظيم الدورة كل من محمد ناصر أمين عام الجامعة،  استاذ علي فاروق رئيس الإدارة المركزية، رانيا عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وقام بتنسيق الفعاليات مدحت محمد جابر مسئول التدريب بالإدارة.

جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول مدونة السلوك الوظيفي لتطوير الأداء2
جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول مدونة السلوك الوظيفي لتطوير الأداء2
جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول مدونة السلوك الوظيفي لتطوير الأداء1
جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول مدونة السلوك الوظيفي لتطوير الأداء1
جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول مدونة السلوك الوظيفي لتطوير الأداء
جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول مدونة السلوك الوظيفي لتطوير الأداء
جامعة حلوان تنمية المواهب دورة تدريبية مدونة السلوك الوظيفي الدكتور السيد قنديل Jobs Education

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