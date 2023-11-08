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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غموض مصير غزة.. نوايا أمريكية وإسرائيلية بتولي مسؤولية القطاع لأجل غير مسمى

عدوان الاحتلال
عدوان الاحتلال

يحيط الغموض حتى الآن بخطط إسرائيل طويلة المدى بخصوص غزة، حيث صارت تذهب كل من أمريكا والاحتلال إلى ضرورة التخلص التام من المقاومة وحماس، وفق ما ذكرت صحف دولية.
لكن بحسب مراقبين فلسطينيين فإن ذلك الحديث سابق لأوانه فالمعركة لم تنتهي بعد ولم يحقق الاحتلال الصهيوني شيئا على الأرض حتى الآن سوى إبادة جماعية للفلسطينيين حيث يقترب الشهداء من ١١ ألف.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل ستسعى إلى تولي المسؤولية الأمنية في غزة "لأجل غير مسمى".

لكن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قال لصحيفة وول ستريت جورنال، إن إسرائيل تريد أن تكون المنطقة تحت إشراف تحالف دولي يضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول ذات الأغلبية المسلمة أو أن يديرها قادة سياسيون محليون في غزة.

كما بدأ الدبلوماسيون في واشنطن والأمم المتحدة والشرق الأوسط وخارجها دراسة الخيارات.

وكانت رويترز ذكرت هذا الشهر أن المناقشات تشمل نشر قوة متعددة الجنسيات في غزة بعد الصراع وتشكيل إدارة مؤقتة بقيادة فلسطينية تستبعد ساسة حماس ودورا مؤقتا في الأمن للدول العربية المجاورة وإشرافا مؤقتا للأمم المتحدة على القطاع.

وفي هذه الأثناء تحشد أمريكا دول مجموعة السبع وراء خيار ما بعد حماس.
وقد يصدر اليوم الأربعاء من وزراء خارجية "مجموعة السبع"   في بيانهم الختامي إشارة إلى ضرورة وقف القتال في قطاع غزة.

وناقش وزراء خارجية "مجموعة السبع" أثناء اجتماعهم في قمة تستمر يومين بطوكيو، كيفية تنشيط جهود السلام في الشرق الأوسط، و"اليوم التالي" في قطاع غزة بمجرد توقف الحرب، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

 

الاتحاد الأوروبي الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي إيلي كوهين الخارجية الإسرائيلي

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