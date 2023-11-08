خطة مسمومة| صحيفة عبرية تكشف تفاصيل مخطط إسرائيل لإجلاء الفلسطينيين إلى مصر

في مخطط مسموم.. تسعى إسرائيل حالياً إلى جمع دعم دولي لإجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وتلك الجهود تأتي في سياق الحرب الدائرة ضد حماس، وتهدف إلى تقديم مساعدة إنسانية للفلسطينيين وتقليل المخاطر التي يتعرضون لها في القطاع.



جهود مكثفة خلف الكواليس



ومنذ الأسابيع الأخيرة، كانت إسرائيل تعمل بشكل مكثف خلف الكواليس على تشكيل تحالف دولي يدعم فكرة إجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر.

وهذه الخطوة تأتي في إطار مساعيها للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي تعصف بالمنطقة.