النواب الأمريكي يدين نائية ديمقراطية دعمت فلسطين بعبارة "من النهر إلى البحر".. تفاصيل

أصدر نحو 70 عضوا من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي بيانا مشتركا أدانوا فيه عبارة "من النهر إلى البحر" وناقشوها على أنها دعوة إلى "تدمير إسرائيل وإبادة اليهود".

وجاء البيان بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، بعد ثلاث محاولات من قبل أعضاء في الحزب الجمهوري لإدانة عضوة الكونغرس رشيدة طليب، التي دافعت عن استخدام العبارة في إطار انتقاداتها لإسرائيل ودعم الرئيس الأمريكي جو بايدن المستمر للحرب على غزة.

وقال المشرعون من الحزب الديمقراطي: إن كل عائلة ممزقة، فلسطينية وإسرائيلية، هي مأساة. كل شخص يستحق الاحترام. يجب على كل واحد منا أن يفعل كل ما في وسعه دائمًا لرؤية إنسانية الأبرياء العالقين وسط هذه الحرب".

وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إدانة النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، في توبيخ غير عادي لمناصرتها غزة ضد عدوان الاحتلال.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، تم التصويت بعدد 234 مقابل 188 بعد انضمام 22 ديمقراطيًا إلى الجمهوريين لانتقاد طليب، وهي عقوبة أقل بخطوة من طردها من مجلس النواب.

وتعد الخطوة ضد طليب أهم إدانة رسمية يتم تنفيذها في مجلس النواب الأمريكي حتى الآن، ضد عضو في الكونجرس انتقد إسرائيل. وبينما تم عزل عضوة الكونجرس إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في فبراير الماضي بسبب تصريحات أدلت بها ضد إسرائيل.