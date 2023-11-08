زراعة الشرقية تُنظم ندوة إرشادية بعنوان العفن الهبابى بأشجار المانجو وطرق المكافحة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لاستخدام أحدث الاساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى انتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

أضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة المكافحة البستانية بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات بتنفيذ ندوة ارشادية للمزارعين بناحية البساتين بمدينة الصالحية الجديدة عن العفن الهبابى في أشجار المانجو والطرق المثلي للمكافحه في حضور الدكتور حسن نبيل بمعهد بحوث وقايه النبات والدكتور حسن نبيل بمعهد بحوث وقاية النبات والمهندس محمود شعبان مدير مكتب زراعة الصالحية الجديدة وعدد من المهندسين الزراعيين والمزارعين.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن الندوة الإرشادية تناولت التعريف بالعفن الهبابى وضرورة التقليم والتطهير باستخدام المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.