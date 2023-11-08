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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدًا.. الكاتبة الكولومبية لاورا ريستريبو في ضيافة "الأعلى للثقافة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع سفارة كولومبيا بالقاهرة، في الخامسة مساء غد الخميس، محاضرة للكاتبة الكولومبية لاورا ريستريبو، والتي تحظى بشهرة واسعة في جميع أنحاء العالم، بمقر المجلس، وذلك بحضور السفيرة آنا ميلينا مونيوس دي جابيريا، سفيرة كولومبيا بالقاهرة؛ والمستشار أليخاندرو بوتيرو لوندونيون، المستشار الثقافي لجمهورية كولومبيا، وغيرهم من أعضاء السفارة، وعدد من الجالية الكولومبية بالقاهرة، والطلاب والباحثين في مجال الأدب والثقافة الإسبانية وأدب أمريكا الاتينية. 

تعد الكاتبة لاورا ريستريبو أحد أهم رواد الأدب والفكر السياسي بالقارة اللاتينية، إذ ولدت في كولومبيا، سانتافي دي بوجوتا 1950، وهي واحدة من الكتاب الكولمبيين الأكثر شهرة بفضل روايتها "الهذيان" والتي فازت بجائزة الفاجوارا لعام 2004، كما فازت أيضا بجائزة جرينثاني كابوور لعام 2006 باعتبارها أفضل رواية أجنبية نشرت في إيطاليا. 

حازت على شهرة واسعة في المحيط الإسبانوأمريكانو وتم اختيارها من بين أفضل 635 روائي إسباني أو من أصل لاتيني، ومن بوجوتا عبرت ريستريبو عن أمنياتها بأن يفيد هذا الكتاب وطنها، ودائما ما تُظهر في أعمالها خليطا من البحث الصحفي والخبرات الخاصة عن طريق قصص رفيعة المستوى وكثيفة المضمون والتي دائما ما تدور أحداثها في كولومبيا، وبجانب كتابتها الروائية قامت أيضا بكتابة مقالات صحفية وكتاب للأطفال، لذلك فازت بالعديد من الجوائز، وترجمت مؤلفاتها إلى أكثر من لغة ومنهم اللغة العربية، ومن الكتب التي ترجمت: "الهذايان"، "كالفهد في الشمس" و"صحبة حلوة".

بدأت لورا ريستريبو الكتابة تقنيا عندما كانت في التاسعة من عمرها، كتبت بعد ذلك قصة صغيرة عن حياة الفلاحين وكانت بداية رحلتها في مهنة الكتابة، استغرقت 25 عاما للبدء في الكتابة وأخذت هذه المهنة على محمل الجد بسبب موت أبيها، بدأت في الكتابة عن الحب وعن بعض الاحداث من ذاكرتها فقط لتشعر بأنها قريبة من والدها.

المجلس الأعلى للثقافة سفارة كولومبيا بالقاهرة لاورا ريستريبو آنا ميلينا مونيوس دي جابيريا الجالية الكولومبية بالقاهرة

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