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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مليار يورو استثمارات البنك الأوروبي في مصر خلال عام بجميع المجالات

لقاء اليوم
لقاء اليوم

أكد هيثم عيسى، نائب المدير التنفيذى للبنية التحتية – مصر والشرق الأوسط بالبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، أن حجم الاستثمار فى مصر يبلغ مليار يورو خلال عام فى جميع المجالات، ومنها مجالات السكة الحديد وقطاعات النقل.

وقال عيسى إن “هناك أنواعا من التمويل، منها الدعم الفنى، والدعم المالى، ونعمل على تعزيز الابتكار والتحول الأخضر من خلال المنح والحزم المالية، بالإضافة إلى برنامج خاص يهدف لتقديم الدعم الفنى والمالى لتجهيز البنية التحتية”.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة التحديات الكبرى للاستثمار فى البنية التحتية، بمعرض النقل: "نعمل مع وزارة النقل فى عدد كبير، منها تمويل 6 قطارات تالجو للسكك الحديدية، بالصيانة طويلة المدى، و100 جرار بنفس الطرح تم توريد 80 جرارا منها والباقى سيكون متواجدا فى بداية 2024، بالإضافة إلى تطوير قطاع نقل البضائع، ونعمل أيضا بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية، منها قطاع الموانئ، بالإضافة إلى تمويل 6 قطارات للمترو وإعادة تأهيل الخطين الأول والثاني للمترو، وكذلك مترو أبو قير، مشيرا إلى أن وزارة النقل شريك هام، خاصة فى الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال جلسة التحديات الكبرى للاستثمار فى البنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.

بدوره، قال أحمد المفتى، المدير التنفيذى لشركة نيرك، إن عوامل نجاح نيرك فى ظل الظروف الصعبة التى نمر بها، كان منها رؤية الدولة فى توطين الصناعة ودعم الدولة لمشروعات التوطين، بالإضافة إلى نوع الشراكة فى توطين الصناعة، وهو الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما يعمل على نجاح المشروع، كذلك أن للقطاع الخاص دورا فى نجاح المشروع، وأنه يعمل على استدامة المشروع لاستمرار المكاسب وذلك من خلال نجاح الإدارة، سواء على أساس بناء أحدث المصانع، بالإضافة إلى العامل، والعمل على اختيار الكفء، بالإضافة إلى تنمية سلاسل الإمداد مع توفير الكم الاقتصادى لتنمية الشركات العاملة فى الصناعات المغذية.

وأضاف أن التصدير من أهم العوامل لنجاح الشركة مع العمل على إيجاد أسواق خارجية بأفريقيا والدول العربية، وهو تحدٍ كبير تحقق من رفع الفائدة للمنتج وانخفاض التكلفة.

وتابع: “لدينا قطعة أرض مساحتها 300 ألف متر، وهى كانت منطقة غير صالحة ولكنها تحولت بفضل جهود الدولة لتحول المنطقة بالكامل لمنطقة اقتصادية تنمو، واستثماراتنا بها حوالى 3 مليارات جنيه وتم التعاقد على معدات المصنع، وفى النصف الثانى من 2024 يبدأ الإنتاج”. 

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