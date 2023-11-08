عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

افتتاح ثلاثة معارض متنوعة في مركز الجزيرة للفنون الليلة

صدى البلد

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية ثلاث معارض فنية متنوعة بقاعات مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، وذلك مساء اليوم الأربعاء فى تمام السابعة مساءً، وتأتى المعارض الثلاثة تحت عناوين "خارج النفق" للفنان خالد زكي بقاعة أحمد صبري، معرض "ورد البنات" للفنانة سيدة خليل بقاعة راغب عياد، ومعرض "باهظ الثمن"  للفنانة صفاء عطية بقاعة الحسين فوزى، وتستمر المعارض حتى 18  نوفمبر 2023.

عن محتوى المعرض قال وليد قانوش "إطلالة جديدة وجريئة للفنان خالد زكي في معرضه "خارج النفق" يطل علينا هذه المرة مصوراً خالصاً بعيداً عن تجربته النحتية التي عرفناه من خلالها ليس سهلاً على المبدع أن يخوض مجالا جديدا بعدما أثبت ذاته في تخصص ما، ولكن المتابع للفنان خالد زكي يدرك ما وراء هذه الإطلالة لما حصل عليه من تشجيع واستحسان كبيرين من الأصدقاء الذين شاهدوا بدايات التجربة التصويرية لديه، وعندى أجد ما يميز أعماله بصفة عامة النحتية ومؤخرا التصويرية أنها مرآة لروح الفنان مما زادنى رغبة فى إشباع هذا الشعور عندما أشاهدها فى عرضٍ فردى يؤكد أن فى كل مرحلة من مراحل الفن تُزال القيود رويداً رويداً وكأنه مخاض ذو طبيعة خاصة، فاللوحة البيضاء مثل الكتلة الصلبة كلاهما في عين الفنان كالجنين تماماً مصيره أن يخرج للنور".

وأضاف (قانوش) "تلهو الفنانة سيدة خليل بالكتلة وكأنها طفلة صغيرة تمرح وتستمتع، حقيقة لأعمالها النحتية بصمة خاصة ومدهشة في التناغم بين الفن والمتعة والجمال  أعمالها ليست صماء كلاسيكية إنما بالفعل وكأنها لعب جميلة خلقتها من بقايا ألعابها القديمة المرتبطة بوجدانها الأنثوي الرومانسي الشاعري  تلونها برهافة وحس عفوي كما تزين البنات عرائسها فيرسمون عيون باستخدامهن مكحلة الأم، وبقلم الحمرة يرسمن فمها، وعندما تنتهي تحملها وتخرج مع أولاد الجيران للطبيعة للمرح والسعادة ومشاركة الأحاسيس".

وتابع وليد قانوش، أما الفنانة صفاء عطية فهى من الخزافين الشباب الذين لا يترددون في تجربة أشياء جديدة مع الحفاظ على القيمة الجوهرية للخزف .. وتعتبر ذلك فرصة لاكتساب أفكار جديدة وحلول تعبيرية قائمة على تحوير الأشكال بعيداً عن المحاكاه المباشر، فالخزف لم يعد تلك الحرفة ذات الغرض الوظيفي وإنما بات فناً كغرض جمالي له قيمه التشكيلية والتعبيرية ويعتمد على الحرية والطلاقة في تشكيلاته الفنية وإذا ما قلنا أن العمل الخزفي يتطلب الوقت والصبر ندرك مدى شغفها وسعيها الدؤوب لإيجاد موقع إبداعي متميز لنتاجها الفني يحمل مداخل تشكيلية جديدة تثري قيمه الملمسية والبصرية والجمالية".

فنون تشكيلية الدكتور وليد قانوش ثلاث معارض فنية رئيس قطاع الفنون التشكيلية قطاع الفنون التشكيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

موعد زيارة مجلس الأهلي برئاسة الخطيب لنادي الزمالك.. تفاصيل

حماس ترد على ادعاءات الولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب

ترشيحاتنا

مسافرون: العالم يبحث عن مقاصد مصر السياحية في بورصة لندن

أسباب غياب الخطيب عن زيارة العامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

الأزهر للفتوى: الخِطبة ليست زواجا.. وإنما مجرد وعد بالزواج

بعد زيادة البنزين .. تعرف على أسعار رحلات أوبر وكريم الجديدة

بمشاركة 14 دولة.. بدء أعمال الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

الدكتورة نيفين الكيلاني تعتمد تشكيل اللجان الدائمة للمجلس الأعلى للثقافة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوتين يذرف الدموع على أطفال غزة.. لماذا انقلبت روسيا على الاحتلال؟ صور

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لجاكيت نادين نسيب اللامع

مضاعفات الإصابة بفيروس جدري القرود.. احذر منها

برقم خرافي.. سعر إطلالة جورجينا الأخيرة يثير الجدل

فيديو

دعاء فاروق عن مقاطعة فيسبوك: هل يوجد لجان إلكترونية تبث معلومات كاذبة؟

شعر أشقر وحلق أذن وطلاء أظافر.. كواليس حفل سعد لمجرد في أبو ظبي

بزور بيتي وأرضي في أحلامي.. سيدات فلسطينيات يذهبن لمنازلهن خلال منامهن| فيديو

بدي نام.. فيديو يوثق أمنيات الفلسطينيين بعد الحرب| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ