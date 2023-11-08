الدكتورة نيفين الكيلاني تعتمد تشكيل اللجان الدائمة للمجلس الأعلى للثقافة

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة، التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة الدائمة، والبالغ عددها 24 لجنة، وذلك لمدة عامين من تاريخه، والذي جاء على النحو التالي:

أولاً: شعبة السياسات والتنمية الثقافية

1- لجنة مواجهة التطرف والإرهاب: وتضم: أحمد عبد الله زايد حجاب "مقررًا"، وعضوية كل من: "أحمد يوسف أحمد عبد الرحمن، أحمد يوسف أحمد محمد عبد الرحمن ، أيمن فؤاد فهمى جرجس، حنا جريس قلدس توماس، خالد عبد الفتاح عبدالله، خالد محمد عبد المنعم زكى عكاشة، زكى محمد زكى بهلول القاضى، سامية قدرى ونيس، سعد الدين مسعد أحمد حسن الهلالى، صلاح محمود محمد سالم، عاطف ونيس كامل عطية، عبد الوهاب جودة عبد الوهاب الحايس، محمد مصطفى كمال عبدالله، هدى عبد المنعم زكريا لبيب، هناء محمد محمود الجوهرى".

2- لجنة حماية الملكية الفكرية: وتضم: أشرف جابر سيد مرسى "مقررًا"، وعضوية كل من "أحمد سعيد عزت عامر، أحمد مختار منسي، حسن حسين حسن البراوى، ريهام منصورحسن مهران، سامح عبدالواحد محمد التهامى، عاطف محمد أحمد محمد السيسي، عبد الله محمد نور الدين عبد الله امين شافعى، عبد الهادى فوزى مختار العوضى، محمد حسام محمود لطفى إبراهيم، مدحت توفيق محمد العدل، مصطفى أحمد مصطفى أبوعمرو، نرمين محمد المليجى، ياسمين عبد المنعم عبد الحميد عبد الستار، مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية".

3- لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري: وتضم: حامد عبد الرحيم أحمد عيد "مقررًا"، وعضوية كل من: "أحمد عبده على الشريف، أحمد على الراعى على، السيد محمود السيد سليمان، بهاء عبد الفتاح على حسب الله، حافظ شمس الدين عبد الوهاب، رشا اسحق فهيم نصير، رفعت محمد رفعت عبد المنعم جبر، شريف على محمد حماد، عاطف معتمد عبد الحميد محمد، علاء السيد عبد الغفار حسبو، على محمد على فرجانى، ماجد عياد زكيان عويضة، نادية اسكندر زخارى، هبة يوسف محمد سيد".

4- لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها: وتضم: السعيد صابر السعيد المصري "مقررًا"، وعضوية كل من: "إيمان محمد كريم أحمد، إيمان محمد مهدى مصطفى، دينا جلال إبراهيم عطايا، رشا سعيد صبحى محمد أبو شقرا، سامح فوزى حنين، صفوت صلاح الدين على النحاس، ضحا مصطفى محمد محمد عاصى، طـارق الطاهـر حفنى سيد، عبير فوزى شحاته مجاهد، محمد عبد الدايم محمد السـيـد، مصطفى أحمد محمود عباس، رئيس نقابة اتحاد كتاب مصر أو من ينوب عنه، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة أو من ينوب عنه، رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة أو من ينوب عنه".

5- لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية: وتضم: محمد خليف محمد عوض "مقررًا"، وعضوية كل من: "أحمد على عبد الحافظ أحمد، أسامة السيد محمود على، خالد على محمد نجم، داليا رياض نصار، رشا محمود أحمد محمد البنا، زياد عبد التواب عبد التواب حسن، عاطـف محمد ابراهـيم حسن عبيد، فتحى حسين أحمد عامر، كرستين نبيل إميل عريضة، محمد على إبراهيم حجازى، محمد على محمد عزام، نزار نبيل محمد سامى، مسئول التحولى الرقمى بوزارة الثقافة".

6- لجنة التراث الثقافي غير المادي "الفنون الشعبية": وتضم: محمد السيد عبد الحميد شبانة "مقررًا"، وعضوية كل من: "أحمد بهى الدين أحمد العساسي، أحمد سعد أحمد على جريو، أمين رسمى أمين عبد الصمد، جاكلين بشرى يواقيم، زينب أحمد منصور على، سمر سعيد شعبان إبراهيم، شريف صلاح السيد الأقور، طارق صالح سعيد صالح، عمرو عبد العزيز منير وهبة إبراهيم، محمد أحمد عبد الرازق غنيم، محمد عبد الله أحمد بغدادى، نهلة عبد الله عبد الفتاح إمام، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية أو من ينوب عنه، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة أو من ينوب عنه".

7- لجنة الشباب: وتضم: منى على الحديدى السيد "مقررًا"، وعضوية كل من: "أحمد علاء الدين أحمد أحمد الشابورى، حازم علاء الدين محمد أحمد الملاح، حسين حسنى عطيه عبد النبى، حمدى سليمان محمد عطية، سالى سمير داود أمين الحريرى، شيماء حلمى شحاتة حامد، عمرو عبد الله نصر سعد قابيل، محمد أحمد يوسف الدردير خضير، محمد شحاته على عثمان، محمد عبده محرز الحارثى، مؤمن ممدوح مرسى عبده مرسي، نانسى إبراهيم عباس سلامه عيسي، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أو من ينوب عنه، معاون وزير الشباب والرياضة لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية".



ثانيا: شعبة الفنون:-

1- لجنة السينما: وتضم: هشام عبد الخالق أحمد محمود "مقررًا"، وعضوية كل من: "أمير عادل رمسيس عزيز، بشرى أحمد عبد الله أحمد، طارق أحمد السيد الشناوى، عصام زكريا صموئيل ميخائيل، عمر عبد العزيز محمد الدنف، محمد توفيق محمد العدل، محمود عبد الشكور شاذلى محمد، مرفت أحمد شفيق أبو عوف، هالة جلال السيد محمد إبراهيم، هانى محمود عبد الحميد لاشين، نقيب المهن السينمائية أو من ينوب عنه، رئيس المركز القومى للسينما أو من ينوب عنه، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية أو من ينوب عنه، عميد المعهد العالى للسينما أو من ينوب عنه".

2- لجنة المسرح: وتضم: سامح حسن مهران "مقررًا"، وعضوية كل: من "أحمد إسماعيل يوسف، أحمد السيد محمد عبد المطلب، أحمد طه حسين حسنين، أميرة سيد أحمد السيد الوكيل، عزة محمد لبيب عبد الحميد، عصام على السيد محمد، محمد أحمد شفيق بهجت، محمد السيد عيد، محمد عبد الحافظ عبدالحميد ناصف، محمد عبد الرحمن عبد الفتاح الشافعى، ناصر محمد عبد المنعم عبد العزيز عزت، رئيس قطاع الإنتاج الثقافى أو من ينوب عنه، عميد معهد الفنون المسرحية أو من ينوب عنه، نقيب المهن التمثيلية أو من ينوب عنه".

3- لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه: وتضم: راجح سامى داود "مقررًا"، وعضوية كل من: "أحمد محمد أحمد درويش الحناوى، أحمد يوسف محمد على، تحية محمد على شمس الدين، حنان حمدى أحمد الجندى، رشا على إسماعيل طموم، سحر محمود حلمى على هلالى، عاطف محمد محمد عوض، عمرو مصطفى كمال ناجى، محمد سعد باشا رياض محمد، منى رفلة عدلى تادرس، رئيس دار الأوبرا المصرية أو من ينوب عنه، نقيب المهن الموسيقية أو من ينوب عنه، عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون أو من ينوب عنه، مستشار التربية الموسيقية بوزارة التربية والتعليم أو من ينوب عنه".

4- لجنة الفنون التشكيلية والعمارة: وتضم: هابى حسنى مصطفى أحمد "مقررًا"، عضوية كل من: "جلال محمد عباده مصطفى، حازم محمود خليل المستكاوى، حمدى صادق أبو المعاطى عمر سلامة، حمدى محمد السطوحى عباس، دعاء أحمد حامد خليل ، طارق محمد والى بسيونى، عصام محمد سيد درويش، علاء الدين علوى عبد الرازق الحبشى، علياء حسين سعيد أحمد الساداتى، محمد أشرف أحمد رضا، ميسون محمد قطب عبد العال، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى أو من ينوب عنه، رئيس قطاع الفنون التشكيلية أو من ينوب عنه، نقيب الفنانين التشكيليين أو من ينوب عنه".

5- لجنة فنون الطفل: وتضم: رشيدة عبد الرؤوف محمد الشافعى "مقررًا"، عضوية كل من: "أحمد رضوان على زحام، أحمد عبد النعيم مصطفى السيد، أحمد قرنى محمد شحاتة، أحمد محمد طوسون عبد العزيز توفيق، إيمان بهى الدين عبد النعيم عبد الرحمن، حسنات عبد الحكيم محمد أحمد، حسين حسن أحمد أحمد، شهيرة صلاح الدين أحمد خليل، عبده محمد زكى الزراع، محمد سيد محمد عبد التواب، محمد نور الدين محمد يس، هيثم عبد ربه السيد عبد الرحمن، رئيس المركز القومى لثقافة الطفل أو من ينوب عنه، ممثل عن المجلس المصرى لكتب الأطفال".

ثالثًا: شعبة الآداب:

1- لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية: وتضم: أحمد إبراهيم درويش "مقررًا"، وعضوية كل من: "أحمد عبد الحميد عبد الحميد محمد حسن عمر، أيمن إبراهيم أحمد تعيلب، رضا عطية إسكندر فرج، سعيد أحمد محمود الوكيل، سيد إسماعيل ضيف الله، سيزا أحمد حسن قاسم، شريف سعد محمد الجيار، شعبان يوسف حسن محمود، فاطمة على إبراهيم الصعيدى، محمد يونس عبد العال رضوان، محمود إبراهيم محمد عبد الرحمن الضبع، محمود أحمد السيد نحلة، مصطفى محمد عبد الله إبراهيم، أمين عام مجمع اللغة العربية أو من ينوب عنه".

2- لجنة السرد القصصى والروائى: وتضم: منير السيد محمد عتيبة "مقررًا"، وعضوية كل من: "أحمد خالد محمد داود، أحمد محمد فضل شبلول، اعتدال محمد عثمان، حسين حمودة محمد محمد حمودة، خيرى محمد عبد الحميد دومه، ريم أحمد رفعت أحمد بسيونى، سلوى أحمد بكر طلب، سمير مصطفى توفيق الفيل، السيد عبد العزيز على نجم، عزة عوض بدر عوض، محمد قطب عبد العال عبد العال، منى محمد محمد رجب، نبيل محمد عبد الحميد، هالة إبراهيم فهمى محمد فرج".

3- لجنة الشعر: وتضم: يوسف حسن نوفل "مقررًا"، وعضوية كل من: "أحمد حسن الشحات عوض، أحمد عنتر مصطفى حسب الله، أحمد يوسف على يوسف، إيهاب عبدالعزيز عبدالمجيد البشبيشي، رشا محمد محمود الفوال، شيرين أحمد على العدوى، عادل الدرغامى عبدالنبى، عبد الستار محمد أحمد محمد سليم، علاء أحمد السيد عبد الرحيم، عماد أحمد عزالى قرواش، محمد أمجد محمد عبد الحافظ ريان، وائل سعد عطيه على، يسرى سعيد عبد الرحمن حسان، رئيس بيت الشعر".

4- لجنة الترجمة: وتضم: حسين محمود حسين حمودة "مقررًا"، وعضوية كل من: "أحمد محمد عبد اللطيف، حاتم ربيع حسن عثمان، رشا السيد جودة صالح، رشا كمال السيد، سامى محمد رجب مندور، سيد رشاد قرنى محمد، عاصم عز الدين طاهر خليل العمارى، عصام محمد رياض حمزة، لبنى عبد التواب يوسف أحمد، ماجد طلعت محمد أحمد الجبالى، محمد نصر الدين محمد الجبالى، مصطفى رياض محمود رياض، هشام عبدالعليم بكر درويش، مدير المركز القومى للترجمة أو ما ينوب عنه".

رابعًا: شعبة العلوم الاجتماعية وضمت كلًا من:

1- لجنة الإعلام: وتضم: جمال محمد عبد الفتاح الشاعر "مقررًا"، وعضوية كل من: "أشرف جلال حسن محمد، أشرف مفيد فضيل فواز، أنس الوجود رضوان على زحام، أيمن عبد المجيد محمد عبد المجيد، إيهاب محمد حفنى عبد الحميد، حسام جابر على الضمرانى، حسن عماد عبد المنعم مكاوى، خالد محمد مرسى مراد، راندا محمود رزق فاخر، على عطا على الجدامى، عمرو ممدوح فؤاد الليثى، منى محمد سعيد الحديدى، نقيب الصحفيين أو من ينوب عنه، رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب".

2- لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية: تتكون من: محمد أحمد على مرسى أحمد "مقررًا"، وعضوية كل من: "أحمد لطفى ضيف، أميرة سمير نعيم تاوضروس، جمال على زهران حسن، حسن على حسن على غزالى، دينا مجدى ارمانيوس، شادية فتحى إبراهيم عبد الله، شهير رءوف زكى تادرس، عادلة محمد عبد السلام رجب، عثمان أحمد عثمان، علا محمد محمد على الخواجة، محمد أحمد على العدوى، محمد سالمان محمد سالمان طايع، ممدوح محمود مصطفى منصور، نيفين عبد المنعم مسعد".

3- لجنة التاريخ والآثار: وتضم: محمد السيد محمد عبد الغنى "مقررًا"، وعضوية كل من: "أحمد رجب محمد على رزق، أحمد زكريا محمد الشلق، إيمان محمد عبد المنعم عامر، أيمن فؤاد سيد عمارة، جمال عبد الرحيم إبراهيم حسن، جمال معوض محمود شقرة، خلف عبد العظيم سيد على، عبد الرحيم ريحان بركات ريحان، علا محمد عبد العزيز العجيزى، مارى ميساك مانوك كيبليان، نادر الحسنين عبد العال إبراهيم الخضيرى، هالة محمود محمد خلف، رئيس اتحاد الآثاريين العرب أو من ينوب عنه، رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية أو من ينوب عنه".

4- لجنة التربية وعلم النفس: وتضم: معتز سيد عبد الله "مقررًا"، وعضوية كل من: "أحمد خيرى حافظ داود، أسماء محمود غانم غيث، الحسين محمد عبد المنعم السيد، إيمان أحمد محمد هريدى، أيمن محمد فتحى محمد عامر، طه أحمد حسانين المستكاوى، عصام الدين على حسن هلال، فاديه محمد زكى علوان، محمد أمين المفتى، محمد نصر الدين رضوان إبراهيم، محمود عبد الحليم حامد منسى، مصطفى محمد أحمد رجب، هشام عبد الحميد تهامى أحمد الفقى، هند حسن محمد الحسينى".

5- لجنة الجغرافيا والبيئة: وتضم: عطية محمود محمد الطنطاوى "مقررًا"، وعضوية كل من: "رحاب يوسف محمد السيد، سامح إبراهيم محمد عبد الوهاب، شاكر محمد أبو المعاطى، عادل عبد الله سليمان تاج الدين، عبد الرازق بسيونى الكومى رضوان، عبد المسيح سمعان عبد المسيح يوسف، فاطمة عبد الله إسماعيل فرجانى، فتحى عبد العزيز أبو راضى، فيروز محمود محمد حسن، مجدى توفيق خليل ابراهيم، محمد إبراهيم محمد سيد أحمد خطاب، محمد نور الدين إبراهيم السبعاوى، محمود بكر محمد محمود بيومى، منى صبحى السيد نور الدين".

6- لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا: وتضم: مصطفى حسن محمد النشار "مقررًا"، وعضوية كل من: "أحمد مجدى محمود أحمد حجازى، أمل حسن أحمد حسن فراج، أمل عبد الفتاح عطوة شمس، أمل مبروك عبد الحليم على، أنور حامد أحمد مغيث، حامد عبده الهادى أحمد إبراهيم، حسين على حسن أحمد، سامية عبد الرحمن عبد السلام أحمد، سعيد محمد محمد توفيق، سهير عبد السلام حنفى عبد السلام، فاطمة إسماعيل محمد إسماعيل،مشيرة محمد حسن العشرى، نسرين إبراهيم محمد البغدادى، وليد رشاد زكى عمر".

7- لجنة الكتاب والنشر: وتضم: شريف كامل محمود شاهين "مقررًا"، وعضوية كل من: "أحمد محمد أحمد آمان، أسامة أحمد جمال القلش، حسين صلاح الدين محمود البنهاوى، خالد فاروق محمد عبد الحميد محمد العامرى، رانيا رمضان منصور محمد عثمان، رؤوف عبد الحفيظ محمد مصطفى هلال، زين الدين محمد عبد الهادى عطية، عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز حسن، عبير صبحى أحمد محمد، فتحى متولى سيد أحمد المراكبى، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أو من ينوب عنه، رئيس دار الكتب والوثائق القومية أو من ينوب عنه، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، مدير المكتبة المركزية - جامعة القاهرة".

8- لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان: وتضم: خالد محمد محمد القاضى "مقررًا"، وعضوية كل من: "أحمد محمد رفعت، الأنبا/ أرميا بالميلاد فايق فايز فهيم حنا، بدر أحمد محمد على، جميل حليم حبيب ميخائيل، حسن عبد الحميد محمود حسن، دينا عبدالكريم صادق مكسيموس، رشا حلمى زكى الشنوانى، عبد الله محمد المغازى محمد السيد، عصام الدين أحمد طه شيحة، عمرو مصطفى حسنين الورادنى، نهى على على بكر، نير عبد المنعم عثمان محمد، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أو من ينوب".