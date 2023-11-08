عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عددهم 6000| التعليم العالي : حريصون على تذليل مشكلات الطلاب الفلسطينيين بالجامعات المصرية

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات على حرص مصر على دعم دولة فلسطين الشقيقة، بالإضافة إلى وجود تعاون مشترك في كافة المجالات، وبشكل خاص في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.


وأشار المصدر لـ صدى البلد إلى أن وزارة التعليم العالي حريصة على تذليل جميع الصعوبات والمشكلات التي تواجه الطلاب الفلسطينيين الدارسين في الجامعات المصرية، والذين يبلغ عددهم حوالي 6000 طالب.

وأوضح أن وزارة التعليم العالي والجامعات تعامل الطلاب الوافدين بنفس معاملة الطلاب المصريين، ويقدم لهم جميع الخدمات الصحية والمواصلات وغيرها كما يتم تحصيل مصروفاتهم بالجنيه المصري .

 

txt

فرصة.. أكاديمية البحث العلمي تمكنك من المشاركة في مؤتمر علمي كبير بألمانيا

txt

جامعة الملك سلمان تعلن فتح التقدم للحصول على المنح الدراسية للطلاب.. تفاصيل

txt

التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية تخدم الصناعة الوطنية وتغير نظرة المجتمع للتعليم الفني

txt

توسع في الشراكة الدولية وتغيير نظرة المجتمع نحو التعليم الفني.. خطط الجامعات التكنولوجية لمواكبة سوق العمل وتطبيق أحدث النُظم العالمية

txt

موعد إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات

txt

الإعلان عن وظيفة باحث أكاديمي للعمل في تحليل إدارة مخاطر الكوارث.. تفاصيل

txt

وزير التعليم العالي: توجه كبير من مصر لدعم جنوب السودان.. تفاصيل

txt

ورشة عمل "مصرية صينية" عن التكنولوجيا المتقدمة في الحد من الكوارث الطبيعية

txt

تفاصيل التقديم للبرنامج الصيفي لشباب الباحثين YSSP لعام 2024

txt

البحث العلمي تعلن عن فرصة للمشاركة باجتماعات الجمعية الفيزيائية الألمانية (DPG).. تفاصيل


وفي سياق متصل قال الدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، إن هناك دور هام للإدارة العامة لرعاية الطلاب الوافدين ، وذلك لتعريف الطلاب بتراث مصر وحضارتها، وتطوير الحضارة الإنسانية على مر العصور عن طريق تبنيها ورعايتها لطلاب العلم من أبناء الدول الصديقة والشقيقة، فضلاً عن إلقاء الضوء على ماضي وحاضر مصر في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتأكيد قيمة مصر وشعبها لدي الكوادر الشابة الوافدة التي تتخرج من جامعاتها ومعاهدها وإعطائهم صورة مُشرفة عن مصر، ليصبح هؤلاء الطلاب سفراء لمصر في بلادهم .


كما قامت الإدارة بتنظيم عدد من المسابقات الرياضية والرحلات التثقيفية للطلاب الوافدين خلال العام المالي 2022/2023 وشملت: تنظيم "كأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب الوافدين (النسخة الأولى)"، في خماسيات كرة القدم للطلاب الوافدين، كما تم تنظيم البطولة الدولية الأولى لكرة القدم الخماسية للطلاب الوافدين بجامعة بنها، وتنظيم دورة تنشيطية في (الشطرنج- تنس الطاولة – والبلياردو)، وكذلك تنظيم مسابقة في كرة القدم الإلكترونية، بالإضافة لتنظيم العديد من الاحتفاليات والرحلات التثقيفية والسياحية للطلاب الوافدين.
 

الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية الجامعات التكنولوجية الاعلى للجامعات الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

الوقف التام | قرار عاجل للحفاظ على استقرار العملية التعليمية في المدارس

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

موضوعات متعلقة

فرصة.. أكاديمية البحث العلمي تمكنك من المشاركة في مؤتمر علمي كبير بألمانيا

جامعة الملك سلمان تعلن فتح التقدم للحصول على المنح الدراسية للطلاب.. تفاصيل

التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية تخدم الصناعة الوطنية وتغير نظرة المجتمع للتعليم الفني

توسع في الشراكة الدولية وتغيير نظرة المجتمع نحو التعليم الفني.. خطط الجامعات التكنولوجية لمواكبة سوق العمل وتطبيق أحدث النُظم العالمية

موعد إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات

الإعلان عن وظيفة باحث أكاديمي للعمل في تحليل إدارة مخاطر الكوارث.. تفاصيل

وزير التعليم العالي: توجه كبير من مصر لدعم جنوب السودان.. تفاصيل

ورشة عمل "مصرية صينية" عن التكنولوجيا المتقدمة في الحد من الكوارث الطبيعية

ترشيحاتنا

4 فتيات مقابل 12 ألف جنيه.. القصة الكاملة لأم خالد سيدة الحرام

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات

تعرف علي خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم

عن عمر 28 عاما.. لدغة عنكبوت تنهى حياة فنان شهير

لو مسافر للعمل.. تعرف على خطوات التأشيرة المؤقتة

الفلسطينية الوحيدة بداخله| النواب الأمريكي يلوم رشيدة طليب بسبب الاحتلال.. كيف دافعت عن نفسها؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظات إخراج عشرات الأطفال من تحت أنقاض غزة

اللعيبة زعلانة| نجم الأهلي يكشف سبب انزعاج نجوم الفريق من كولر.. تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

بيكفي أطفال.. صرخة فلسطيني من أمام أحد مستشفيات غزة

فيديو

سهرة فتوح والزناري تشعل السوشيال ميديا.. ما حقيقة الأمر/ فيديو جراف

دعاء فاروق عن مقاطعة فيسبوك: هل يوجد لجان إلكترونية تبث معلومات كاذبة؟

شعر أشقر وحلق أذن وطلاء أظافر.. كواليس حفل سعد لمجرد في أبو ظبي

بزور بيتي وأرضي في أحلامي.. سيدات فلسطينيات يذهبن لمنازلهن خلال منامهن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ