عددهم 6000| التعليم العالي : حريصون على تذليل مشكلات الطلاب الفلسطينيين بالجامعات المصرية

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات على حرص مصر على دعم دولة فلسطين الشقيقة، بالإضافة إلى وجود تعاون مشترك في كافة المجالات، وبشكل خاص في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.



وأشار المصدر لـ صدى البلد إلى أن وزارة التعليم العالي حريصة على تذليل جميع الصعوبات والمشكلات التي تواجه الطلاب الفلسطينيين الدارسين في الجامعات المصرية، والذين يبلغ عددهم حوالي 6000 طالب.

وأوضح أن وزارة التعليم العالي والجامعات تعامل الطلاب الوافدين بنفس معاملة الطلاب المصريين، ويقدم لهم جميع الخدمات الصحية والمواصلات وغيرها كما يتم تحصيل مصروفاتهم بالجنيه المصري .



وفي سياق متصل قال الدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، إن هناك دور هام للإدارة العامة لرعاية الطلاب الوافدين ، وذلك لتعريف الطلاب بتراث مصر وحضارتها، وتطوير الحضارة الإنسانية على مر العصور عن طريق تبنيها ورعايتها لطلاب العلم من أبناء الدول الصديقة والشقيقة، فضلاً عن إلقاء الضوء على ماضي وحاضر مصر في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتأكيد قيمة مصر وشعبها لدي الكوادر الشابة الوافدة التي تتخرج من جامعاتها ومعاهدها وإعطائهم صورة مُشرفة عن مصر، ليصبح هؤلاء الطلاب سفراء لمصر في بلادهم .



كما قامت الإدارة بتنظيم عدد من المسابقات الرياضية والرحلات التثقيفية للطلاب الوافدين خلال العام المالي 2022/2023 وشملت: تنظيم "كأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب الوافدين (النسخة الأولى)"، في خماسيات كرة القدم للطلاب الوافدين، كما تم تنظيم البطولة الدولية الأولى لكرة القدم الخماسية للطلاب الوافدين بجامعة بنها، وتنظيم دورة تنشيطية في (الشطرنج- تنس الطاولة – والبلياردو)، وكذلك تنظيم مسابقة في كرة القدم الإلكترونية، بالإضافة لتنظيم العديد من الاحتفاليات والرحلات التثقيفية والسياحية للطلاب الوافدين.

