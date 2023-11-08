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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين..إزالة مخالفات بناء بعقار بشارع اللبيني في الجيزة

ازالة بناء مخالف
ازالة بناء مخالف

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوي من احد المواطنين بشارع اللبينى بحى الهرم يتضررون فيها من وجود أعمال بناء مخالف بعقار بالشارع  . 
وعلي الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وحي الهرم بمعاينة موقع الشكوي وإزالة المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وقد تمت إزالة كافه المخالفات مع المتابعة الدورية للتأكد من عدم تكرار المخالفة.
وفى حى بولاق الدكرور تابع المحافظ مجهودات الحى فى تنفيذ قرار لجنة المنشآت الأيله للسقوط والخاص بإزالة دورين من العقار رقم ١ بشارع عبد الرحمن هريدي من شارع بهجت الشوربجي لما يمثله من خطورة علي السلامة الإنشائية للعقار وقد تم إزالة الدورين بالكامل حفاظا على سلامة المواطنين.

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أحمد راشد محافظ الجيزة إزالة مخالفات بناء أعمال بناء مخالف الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المنشآت الآيلة للسقوط حي بولاق الدكرور شارع بهجت الشوربجى شكاوى المواطنين مخالفات بناء محافظة الجيزة محافظ الجيزة

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