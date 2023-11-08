حرب غزة تدخل شهرها الثاني و1350 طفلًا لازالوا تحت الأنقاض

تركز القصف الإسرائيلي أمس في مدينة غزة علي شمال القطاع المحاصر بعد دخول الحرب شهرها الثاني في ظل تفاقم المعاناة الانسانية لمئات آلاف الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 10569. وكشفت الوزارة على لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 10569 شهيداً، من بينهم 4324 طفلا، و2823 سيدة، و649 مسنا وإصابة 26475 مواطناً منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأضاف القدرة أن "الاحتلال ارتكب 27 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 241 شهيدا،وان 49 % من الضحايا في الساعات الماضية كانوا من جنوب قطاع غزة".

وأشار بيان لوزارة الصحة إلى ارتفاع حصيلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العوائل الفلسطينية الى 1098 عائلة، موضحًا أن الوزارة تلقت "2550 بلاغاً عن مفقودين منهم 1350 طفلا لازالوا تحت الانقاض منذ بدء العدوان".

وأدت عمليات القصف العنيف إلى نزوح 1,5 مليون شخص داخليا، خصوصا بعدما أنذر الجيش الاسرائيلي سكان شمال القطاع بالتوجه الى جنوبه.

وسار عدد كبير من أهالي قطاع غزة بين الجثث والأشلاء وسط الدبابات الإسرائيلية وهم يرفعون ما تيسر من رايات بيض في طريقهم نحو الجنوب هربًا من نيران القصف.