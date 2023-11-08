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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن خسائر فادحة للاحتلال الإسرائيلي في غزة اليوم

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، تدمير دبابة إسرائيلية في منطقة التوام بقذيفة الياسين 105 واشتعال النار فيها.

وقالت كتائب القسام في بيان لها عبر حسابها على تليجرام، أنه تم قصف تحشدات للقوات الإسرائيلية في مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية.

كما أشارت كتائب القسام إلى أنه تم تدمير دبابة إسرائيلية آخري في شمال بيت حانون بقذيفة الياسين 105.

وأمس الثلاثاء، أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، أنه تم تدمير 15 آلية عسكرية على مشارف مخيم الشاطئ وبيت حانون خلال 24 ساعة الأخيرة.

وقال أبو عبيدة: "مجاهدونا دمروا كليا أو جزئيا في 24 ساعة 15 آلية عسكرية على مشارف مخيم الشاطئ وبيت حانون”.

وأضاف: "مجاهدونا دكوا بقذائف الهاون القوات المتوغلة وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو في محاور القتال”.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، دك قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب مدينة غزة بعشرات قذائف الهاون.

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