كتائب القسام: مستعدون للإفراج عن المحتجزين الأجانب لكن الإحتلال يعيق ذلك

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، إنهم مستعدون للإفراج عن المحتجزين الأجانب، لكن الوضع الميداني يعيق إتمام ذلك.

ويأتي ذلك في وقت اشتداد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وإنطلاق عملية برية للقوات الإسرائيلية، وهو ما يعيق الإفراج عن المحتجزين لدي حماس.

وعلى جانب آخر، قال رئيسُ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ترفض إقرارَ أي وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة ما لم يتمَّ الإفراجُ عن المحتجزين لدى حركة حماس.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات لشبكة ايه بي سي الأمريكية، أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار في قطاع غزة دون الإفراج عن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف نتنياهو ، أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون استعادة مختطفينا، ونقولها للأعداء والأصدقاء على السواء سنستمر حتى الانتصار عليهم".

ووفقا لموقع أكسيوس، فقد رفضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الدعوات لوقف إطلاق النار، لكنها تعتقد أن هدنة إنسانية للقتال يمكن أن توفر للمدنيين الفلسطينيين فرصًا للخروج بأمان من مناطق القتال المستمر، وضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين، وتمكين عمليات إطلاق سراح الرهائن المحتملة.

ولكن على الجانب الآخر، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى الآن الدعوات الأمريكية لهدنة إنسانية، قائلا إن أي اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار يجب أن يشمل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.