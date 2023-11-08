الشبه مذهل .. صور تكشف لأول مرة عن شقيقة مي عز الدين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاه تشبه مى عز الدين معتقدين انها شقيقتها لتقارب الشبه بينهم.

الحقيقة ان مى لديها اخت غير شقيقة تدعى هبة وهى ابنة زوجة ابيها ولكن تعتبرها مى شقيقتها وتحدثت عنها في برامج كثيرة ومواقع التواصل الإجتماعي.



وقالت مى في احد البرامج التلفزيونية:"والدة «هبة» تزوجت من والدي وتعارفنا لأول مرة في حفل الزفاف ..قدمني والدي لها وكانت اول مرة أشوفها وتقاربنا كثيرا وتركونا معا خلال الحفل، تعارفنا قبل 25 عاما وكان عمري وقتها 13 عاما و«مي» كانت أصغر مني بعامين كان عمرها 11 عاما.

كشفت الفنانة مي عز الدين كواليس مسرحية زواج اصطناعي التي تقدمها في السعودية.

وقالت، في تصريحات لبرنامج عرب وود:" كان همي أن أكون على قدر المسئولية، خاصة وأنني بعد قبولي للعمل؛ والدتي مرضت، وكنت مشغولة معها لأنها كانت تغسل الكلى".

وتأتي مسرحية "زواج اصطناعي" لتقدم تجربة فريدة في عالم المسرح والكوميديا.

والعمل يروي قصة زوجين يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، وهذا الخبير يستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمساعدتهما على إعادة التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.