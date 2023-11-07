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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لم تستخدم سوى المكحلة.. أسرار وكواليس لـ هدى سلطان في مسلسل الوتد

هدى سلطان
هدى سلطان

لعبت الفنانة هدى سلطان، دورًا بارزًا في مسلسل الوتد، الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عارضه، ومازال صداه حتى يومنا هذا، وحصل هدى سلطان على  50 ألف جنيه نظير دورها في المسلسل، الذي لم تستخد فيها أي مكياج سواء المكحلة.

 

شروط خيري شلبي لبيع قصة مسلسل الوتد

 

وكان لمسلسل الوتد، العديد الكواليس والتفاصيل، قبل البدء في التحضير له، فمنذ شراء قصة العمل من الكاتب الراحل خيري شلبي حتى ظهور العمل على الشاشة، وخلال التحضير للعمل اشترط الكاتب خيري شلبي شرطين لبيع القصة لشركة الإنتاج الجديدة آنذاك «كنج توت» والتي يعد باكورة أعمالها الفنية، وهو أن يكتب السيناريو والحوار للقصة، وأن تقوم الفنانة هدى سلطان بدور البطولة.

وبالفعل وافقت الشركة على الشرطين، واتصلت جهة الإنتاج بالفنانة هدى سلطان التى دعتهم فى بيتها على الشاى، وذهب منتج العمل ومخرجه وأخبراها بالموضوع وقتها ولم تكن قد قرأت القصة، ولكن سمعت أنها حصلت على جائزة الدولة التسجعية آنذاك، وترك لها الكاتب نسخة من القصة تقرأها.

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أجر هدى سلطان في مسلسل الوتد

وفى الجلسة التالية بحسب ما جاء في كتاب «أساطير الدراما» للكاتب محمد مسعود الصادر عن دار ريشة للنشر والتوزيع، كانت قرأت القصة وتلقت اتصالًا من الكاتب خيري شلبي شرح لها أبعاد الشخصية كما رآها وعايشها في قرية عبيد شماس التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، وأكد لها أنها شخصية حقيقية وليس من وحى خيابله.

ووافقت الفنانة هدى سلطان على توقيع العقد التى قضى بحصولها على مبلغ 50 ألف جنيه أجرها على تجسيد الدور.

وخلال حلقات المسلسل لم تضع الفنانة هدى سلطان مكياجًا سوى لمسات بسيطة تتناسب مع الإضاءة ولم تكن معها سوى مكحلة تضع من خلالها الكحل، أما عن ملابسها فى العمل فقد صممتها بنفسها مع الفنانة هدى الصيفى المسؤولة عن ملابسها آنذاك.

وأثناء تصوير العمل قد تفقد صفوت الشريف مدينة الإنتاج ليتابع الأعمال الدرامية التي من المقرر عرضها في شهر رمضان، وقد حضر أثناء تصوير مشهد لهدى سلطان تضرب إحدى بناتها واندمجت مع المشهد، وعندما انتهت منه وقف الشريف لتحيتها، ولكنها تأثرت بالمشهد ولم تسترد وعيها إلا بعد دقائق من انتهاء المشهد.

 

اسباب نجاح مسلسل الوتد

مسلسل الوتد، من المسلسلات التى تناولت قصة كفاح حقيقية، فى إحدى قرى الأقاليم، فمنذ عرضه شهد العمل الفنى نجاحًا باهرًا عندما عرض لأول مرة في رمضان عام 1996، وجسد العمل ملحمة درامية حوارية عظيمة بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الفن آنذاك.

ودارت  أحداث المسلسل حول عائلة فاطمة تعلبة (هدى سلطان) من شباس عمير وأبنائها. وأكبر أبنائها هو الحاج درويش (يوسف شعبان)، فكرة المسلسل تدور في إطار أسرة مصرية الأم فاطمة تعلبة تربي أبنائها بأسلوبها الخاص وهدفها الأساسي هو تكوين عائلة كبيرة مترابطة وغير مفككة، وتأمين مستقبل العائلة بشراء الأراضي الزراعية لهم ليصبحوا من ذوي الأملاك، الحاج درويش هو كبير العائلة ومتزوج من مريم (فادية عبد الغني) ابنة عمه، والحاج درويش من كبار البلد حيث أن كلمته مسموعه لدى كل فرد بالبلد.

 

هدى سلطان مسلسل الوتد خيري شلبي المكحلة يوسف شعبان 50 ألف جنيه

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