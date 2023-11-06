نهضة مصر تحصد جائزة اتصالات لفئة اليافعين عن رواية "حلق مريم"

حصدت دار نهضة مصر للنشر على جائزة اتصالات لكتاب الطفل لعام 2023 لفئة اليافعين عن رواية "حلق مريم" للكاتبة رانيا بده.

ورواية "حلق مريم" تتحدث عن حكاية مريم التي تعاني الشعور بالفقد بسبب موت أبويها في حادث، ورغم ذلك كانت "مريم" تمتلك وعيا وشجاعة في مجابهة هذه الظروف التي وضعت فيها رغم صغر سنها وعدم خبرتها في الحياة.

ويعد هذا هو الفوز الثاني لرانيا بده الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، إذ فازت في مايو 2021 بجائزة الشارقة لكتاب الطفل عن رواية "شياملا" لليافعين.

وهذه المرة السادسة التي تحصل فيها دار نهضة مصر للنشر على جائزة اتصالات عن كتب الأطفال واليافعين، وسبق أن حصلت الدار على الجائزة في أعوام 2011، وجائزتين في عام 2013 وعام 2016، و2021.

وجائزة اتصالات لكتاب الطفل من أهم جوائز أدب الطفل في العالم العربي حيث تم إطلاقها في عام 2009 بمبادرة من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين والرئيس التنفيذي لدار كلمات للنشر.

جدير بالذكر، أن هذه الجائزة تعد رقم 64 ضمن الجوائز التي حصدتها نهضة مصر خلال رحلتها في نشر الأدب والثقافة.