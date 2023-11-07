كيف تحيا مع داء السكري؟.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن "المشروع الوطني للترجمة" كتاب (كيف تحيا مع داء السكري؟) تأليف: د. ميروسلاف فيرتسبورغر، د. غوردانا بريليفيتش، ترجمة: د. نايل عمر الزعبي.

يحتوي هذا الكتاب على المعلومات الأساسية حول مرض السكري، وشرحاً مستفيضاً للاختلاطات الحادة والمزمنة وطرق الوقاية منها مع عرض لنظام الحمية الغذائية حسب الجمعية الأمريكية لداء السكري، ومبادئ ممارسة النشاط البدني للفئات العمرية كلها، وكذلك علاقة داء السكري بموضوع الزواج والحمل ومهنة قيادة السيارات. فالمريض أولاً وآخراً هو المعني بمرضه وضبطه والسيطرة عليه، يليه الأسرة والمجتمع ككل.

كتاب (كيف تحيا مع داء السكري؟) تأليف: د. ميروسلاف فيرتسبورغر، د. غوردانا بريليفيتش، ترجمة: د. نايل عمر الزعبي. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.