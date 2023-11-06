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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بروتوكول بين قصور الثقافة والقومي للبحوث الاجتماعية للارتقاء بالوعي

عمرو بسيوني
عمرو بسيوني

تفعيلًا لمفهوم المشاركة والتعاون الذي من شأنه تطوير أعمال وخدمات المؤسسات، وبرعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وقّعت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بروتوكول تعاون، اليوم الاثنين، مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية الجنائية ومديرته د. هالة رمضان، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية.

وقال عمرو البسيوني رئيس الهيئة، إن بروتوكول التعاون يأتي ضمن استراتيجية عمل وزارة الثقافة التي تهدف للارتقاء بالوعي الثقافي لأبناء الوطن في سياق خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية، وفي ضوء حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تعزيز التعاون في مجال المشروعات البحثية خاصة فيما يتعلق بالقضايا الثقافية، وأثنى "البسيوني" على التعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في هذا الصدد كونه من أهم الصروح العلمية التي تتناول المسائل الاجتماعية المتصلة بسائر مقومات المجتمع.

ومن جانبها عبرت د. هالة رمضان مدير المركز عن سعادتها بهذا التعاون، وأنها على ثقة في الهيئة كمؤسسة تتمتع بدور بارز في تقديم الخدمات الثقافية، وعن أهمية البروتوكول في خلق حالة اتصال وتعاون من أجل دعم السياسات الحكومية المتعلقة بمجال عمل الطرفين، مؤكدة ضرورة رصد التغيرات الثقافية في حركة المجتمع وتحليلها وتوفير نتائج البحوث الثقافية لصناع ومتخذي القرار والمجتمع عامة من خلال المرصد الثقافي.

ويهدف البروتوكول لتنمية أوجه التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية والتوعوية، والعمل على تبسيط المنجز العلمي وتقديمه في صورة رسائل توعوية للجمهور للارتقاء بالوعي الثقافي والمعرفي لكافة فئات المجتمع، إضافة إلى تحقيق التواصل العلمي للخبراء والمتخصصين لدى الطرفين والاستفادة من الإمكانات البشرية المتخصصة في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية وكذا التعاون في مجال النشر والمكتبات وغيرها من أوجه التعاون المشتركة.


حضر الفعاليات د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة، الفنان د. هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، د. مروة مدحت أستاذ الفارماكولوجي المساعد ورئيس قسم بحوث كشف الجريمة بالمركز، د. الشيماء على عبد العزيز أستاذ العلوم السياسية ورئيس قسم بحوث الاتصال الجماهيري والثقافة والمشرف التنفيدى على المرصد الاجتماعي، د. أسماء فؤاد أستاذ الإعلام المساعد والمشرف التنفيذي على المرصد الإعلامي، د. محمد حامد الوسيمي أستاذ علم النفس المساعد ورئيس لجنة التدريب بالمركز. واختتمت الفعاليات بتوقيع البروتوكول وتبادل الدروع بين الجانبين.

نيفين الكيلانى وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني المركز القومى للبحوث الاجتماعية الهيئة بالعاصمة الإدارية وزارة الثقافة خطط التنمية المستدامة مجال المشروعات

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