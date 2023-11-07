مفارقة السائد في الخطاب الشعري.. كتاب جديد لطارق مقبل

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب (مفارقة السائد في الخطاب الشعري السوري المعاصر) تأليف: د. طارق مقبل.

تسعى هذه الدراسة لمقاربة مفهوم (الخطاب الشعري المفارق للسائد)، باختيار أمثلة من التجارب الشعرية في الشعر السوري المعاصر، استطاعت أن تكون منعطفات شعرية بما قدمته من نصوص ذات مزيّات جمالية، غير مؤسسة على ديماغوجية تعيد إنتاج النمط القار بما يتسق مع المفهومات السوسيو - ثقافية الجمعية المتوخاة افتراضاً من عامة المتلقين، ومن ثم تحاول بوساطة الإجراءات التنظيرية والتطبيقية الكشف عن المظاهر الأسلوبية المشتركة فيما بينها، على مستويي البناء والرؤيا، لرصد الإمكانات الجمالية المنبثقة عنها، والنظر في مدى قدرتها على تحقيق كينونتها الإبداعية بالنسبة إلى الخارطة الشعرية السورية.

كتاب (مفارقة السائد في الخطاب الشعري السوري المعاصر) تأليف: د. طارق مقبل. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.