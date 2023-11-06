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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

كورال القومي لثقافة الطفل يحتفل بانتصارات أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يقيم كورال "سلام" التابع للمركز القومي لثقافة الطفل بقيادة المايسترو وائل عوض حفلا غنائيا يوم الخميس القادم الموافق يوم ٩ نوفمبر بمركز إبداع بيت السحيمي، وذلك الساعة الثامنة مساء، حيث يتم تقديم العديد من الأغنيات منها أغنية "يا قدس يا" كلمات أيمن حافظ، "انتباه" كلمات محمد ناصف، حكايات الانتصار كلمات سامى شاكر، ٥٠ سنة كلمات أحمد طلب، مصر تستحق كلمات خالد تاج الدين، توزيع وألحان وائل عوض.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف د.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ود.وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وفي إطار التعاون بين المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، وبيت السحيمي بإدارة د.بلال الشيخ.

كما يتغنى الكورال بمجموعة من الأغاني الوطنية المصرية من الزمن الجميل، ويتضمن الحفل إلقاء شعريا دراميا لمجموعة من شباب الكورال.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة هشام عزمى المجلس الأعلى للثقافة قطاع صندوق التنمية الثقافية حكايات الانتصار

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