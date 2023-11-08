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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال جوتيريش، إن “الأمم المتحدة تجري محادثات مكثفة حول إدخال المساعدات إلى قطاع غزة”

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أنه “من الضروري إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس”.

وزاد الاحتلال الإسرائيلي من استهداف الطواقم الصحية في غزة مما أدى استشهاد 193 كادراً صحياً وتدمير 45 سيارة الإسعاف. 

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي 120 مؤسسة صحية واخرج 18 مستشفى و 40 مركز صحياً عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود. 

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وتعمل المستشفيات حالياً على المولدات الثانوية لتشغيل العنايات المركزة وغرف العمليات واقسام الطوارئ فقط وباقي أجزاء المستشفيات بلا كهرباء. 

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