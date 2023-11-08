محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء في وفاة شقيقة رئيس لجنة الإسكان بالشيوخ

أدي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واجب العزاء للواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ في وفاة المغفور لها شقيقته وذلك بمسقط رأسها بقرية الكيلانية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس.

قدم المحافظ خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحلة الكريمة داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان.

أعرب رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عن تقديره لمحافظ الشرقية لحرصه على تقديم واجب العزاء والمواساة له وللأسرة في وفاه الراحلة الكريمة.

رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس وعدد من نواب البرلمان.