بعد 15 سنة صبرا.. أب فلسطيني يبكي أمام جثمان طفله الشهيد بغزة

من أمام جثمان ابنه الشهيد، لم يستطع أب فلسطيني أن يمسك دموعه التي تنهمر بغزارة حزنًا على استشهاد ابنه الذي رأى نور الحياة بعد 15 عامًا من الصبر حيث أنه ابنه الوحيد على 5 بنات.

قال الأب الفلسطيني المكلوم على أمره من أمام جثمان ابنه: “هذا الطفل كان مدلل ، طفل وحيد على 5 بنات استشهد، طفل من أجمل أطفال المنطقة شكلًا ووجهًا، لا إله إلا الله”.

غزة اليوم



أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، عن أمله في إنطلاق مفاوضات جادة بشأن حل الدولتين بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأضاف جوتيريش، أنه “عندما تنظر إلى عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة فإن هناك خطأ واضح في العمليات العسكرية”، مؤكدا أنه “من الضروري احترام قوانين الحرب من قبل الجميع”.

ولفت إلي “أننا بحاجة إلى التمييز بين حماس والشعب الفلسطيني”.

ومنذ قليل، نبه جوتيريش، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي.