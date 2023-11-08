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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

العامري فاروق نائب
العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي

خضع العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي لجراحة دقيقة ثالثة في المخ ظهر اليوم الأربعاء، حيث فاجئ الطبيب المعالج الجميع بقراره بدخول فاروق للعمليات اثناء فحصه في الرعاية المركزة لعمل “درنقة”.

وكان العامري فاروق قد خضع امس لجراحتين لوقف نزيف المخ الذي تعرض له لاختلاط شرايين ببعضهم مما أدى للنزيف، ثم عمل قسطرة في المخ في محاولات لوقف العرض.

وصرح أحد المقربين من نائب رئيس النادي الأهلي إلى أن الحالة حرجة ولا أحد يستطيع تحديد الموقف إلا بعد مرور مرحلة الخطر .

وكان الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، قد كشف امس آخر مستجدات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء قائلا : إن العامري فاروق كان يجلس معه بمكتبه في مقر النادي بالجزيرة ، وفوجئ بإغمائه بعد شعوره بصداع شديد ، فتم نقله سريعا للمستشفى وتوقفت عضلة القلب لمدة 3 دقائق تقريبا وتم عمل الاسعافات اللازمة قبل نقله لمستشفى متخصص في جراحات المخ بالسادس من اكتوبر.

تطورات حالة العامري فاروق

وفي نفس السياق قال طارق قنديل عضو مجلس الأهلي في تصريحات خاصة، أن العامري خرج من العمليات منذ قليل وسيتم وضعه في الرعاية المركزة وعمل كافة الفحوصات اللازمة للاطمئنان على الوظائف الحيوية بالجسم ، وأن على الجميع الدعاء له وأن تمر الـ24 ساعة القادمة على خير لكي تمر مرحلة الخطر.

وحرص العديد من المسئولين الرياضيين والاعلاميين والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك وجميع أعضاء مجلس الأهلي وعدد كبير من محبيه، على التواجد داخل المستشفى للاطمئنان على العامري فاروق أثناء خضوعه للجراحة الدقيقة.

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الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

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