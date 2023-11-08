أسباب غياب الخطيب عن زيارة العامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

تسائل العديد من الجماهير عن سبب غياب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن زيارة نائبه العامري فاروق الذي تعرض لإصابة مفاجئة أمس بنزيف في المخ ونقل على أثرها للمستشفى وخضع لجراحة دقيقة لمدة 3 ساعات

يعود سبب غياب محمود الخطيب عن زيارة العامري إلى تواجده في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بعد وجوده فترة في الامارات لاستكمال برنامجه العلاجي

وحضر الخطيب أمس اولى مباريات فريق رجال اليد مع النور السعودي في كأس العالم للأندية والتي انتهت بفوز الأحمر ، وسيحدد خلال ساعات موعد عودته لمصر أو العودة للإمارات وفقا لبرنامجه العلاجي بحسب تعليمات الأطباء

وعلم صدى البلد أن الخطيب يتواصل باستمرار مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي وكل اعضاء المجلس المتواجدين باستمرار في المستشفى مع العامري فاروق للاطمئنان عليه

الحالة الصحية للعامري فاروق

وكان الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، قد كشف آخر مستجدات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء عقب خضوعه لجراحة دقيقة عاجلة بالمخ.

وقال شلبي ، إن العامري فاروق كان يجلس معه بمكتبه في مقر النادي بالجزيرة ، وفوجئ بإغمائه بعد شعوره بصداع شديد ، فتم نقله سريعا للمستشفى وتوقفت عضلة القلب لمدة 3 دقائق تقريبا وتم عمل الاسعافات اللازمة قبل نقله لمستشفى متخصص في جراحات المخ بالسادس من أكتوبر

وفي نفس السياق قال طارق قنديل عضو مجلس الأهلي في تصريحات خاصة ، أن العامري خرج من العمليات بعد 3 ساعات وهو حاليا في الرعاية المركزة وسيخضع لكافة الفحوصات اللازمة للاطمئنان على الوظائف الحيوية بالجسم ، وأن على الجميع الدعاء له وأن تمر الـ24 ساعة القادمة على خير لكي تمر مرحلة الخطر.

وحرص العديد من المسئولين الرياضيين والاعلاميين والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك وجميع أعضاء مجلس الأهلي وعدد كبير من محبيه، على التواجد داخل المستشفى للاطمئنان على العامري فاروق أثناء خضوعه للجراحة الدقيقة.