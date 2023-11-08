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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

خالد الغندور يعلن تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق.. تفاصيل

صدى البلد

أوضح الإعلامي خالد الغندور تفاصيل وكواليس إصابة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب خالد الغندور: "ارتفاع ضغط الـ.ـدم أدى لنزيف في المخ وحالته صعبة ،ادعوا له بالشفاء لأنه محتاج دعاءنا كلنا".

 

تساءل العديد من الجماهير عن سبب غياب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن زيارة نائبه العامري فاروق الذي تعرض لإصابة مفاجئة أمس بنزيف في المخ ونقل على أثرها للمستشفى وخضع لجراحة دقيقة لمدة 3 ساعات.

يعود سبب غياب محمود الخطيب عن زيارة العامري إلى تواجده في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بعد وجوده فترة في الامارات لاستكمال برنامجه العلاجي.

 

وحضر الخطيب أمس أولى مباريات فريق رجال اليد مع النور السعودي في كأس العالم للأندية والتي انتهت بفوز الأحمر ، وسيحدد خلال ساعات موعد عودته لمصر أو العودة للإمارات وفقا لبرنامجه العلاجي بحسب تعليمات الأطباء.

وعلم صدى البلد أن الخطيب يتواصل باستمرار مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي وكل اعضاء المجلس المتواجدين باستمرار في المستشفى مع العامري فاروق للاطمئنان عليه.

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