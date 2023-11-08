الاحتلال يغتال صوت الحقيقة.. جوتيريش يؤكد استشهاد عدد كبير من الصحفيين

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء، إن عدد الصحفيين الذين قتلوا في غزة غير مسبوق.

هذا وقال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين تحسين الأسطل، بارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين في غزة المحاصرة إسرائيليا جراء العدوان المتواصل.

وأضاف نائب نقيب الصحفيين: " استشهاد أكثر من خمسين صحفياً بينهم 12 ارتقوا مع عائلاتهم جراء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة".

و نعت وسائل الإعلام الرسمي الفلسطيني صحفي جديد ارتقى شهيدا مع استمرار الاحتلال لقتل الأبرياء والصحفيين في غزة.

ونعى الصحفيون شهيدهم الزميل في وكالة "وفا" محمد أبو حصيرة الذي ارتقى بعد قصف طائرات الاحتلال منزله بغزة.

وارتقى مع الشهيد عدد من أفراد عائلته.

وكان الاحتلال الصهيوني أقدم خلال الأيام الماضية على قتل عشرات الصحفيين في غزة.