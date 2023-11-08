محافظ دمياط تبحث محاور مشروع تحسين وتحفيز التفاعل العمراني بين المدن الجديدة

بحثت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، محاور مشروع "تحسين وتحفيز التفاعل العمراني المكاني بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة".

جاء ذلك خلال الاجتماع التي عقدته المحافظ، اليوم /الأربعاء/، بحضور فريق عمل المشروع برئاسة الدكتور حسين أبو بكر المدير التنفيذي للمشروع، والدكتورة سحر عطية عضو مجلس النواب واستشاري التخطيط العمراني، والدكتورة إنجي البراملجي استشاري التخطيط العمراني، والدكتور محمد علي استشاري النقل واللوجستيات، والدكتورة هبة عمار استشاري التخطيط الإقليمي، ومحمود سالم منسق المشروع، والدكتور أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.



وبحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم، بدأ الاجتماع باستعراض أبرز مخرجات المشروع المبرم بشأنه اتفاقية تعاون بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ووزارة الخارجية، والذي يهدف إلى تحسين التفاعلات العمرانية بين المدن القائمة والمدن الجديدة وتحقيق التنمية المكانية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما تم عرض منهجية ومراحل المشروع الذى تم إعداد الدراسات التنموية بشأنه، بعد تحديد نطاق التكتل وفقًا لمعايير محددة، حيث جاءت الدراسة باختيار تكتل مدينتي دمياط ودمياط الجديدة وميناء دمياط والنطاق المكاني لكل منها.



وناقشت المحافظ، جميع محاور الدراسة بناءً على كافة البيانات الخاصة بهذا التكتل والأوضاع والتحديات الراهنة، وآليات تنفيذ المشروع وتطبيق محاوره على أرض الواقع وفقًا لمنهجية محددة قائمة على أبعاد متعددة تتمثل في التخطيط المكاني كأداة للتكامل العمراني والتنمية الاقتصادية من خلال اقتصاد التكتلات الحضرية والادماج والتنمية الاجتماعية وذلك لتحقيق التفاعل والتكامل بين مدن وقرى المحافظة.



وأكدت المحافظ، خلال الاجتماع، أهمية البرامج التدريبية التي تم تنفيذها للعاملين بالإدارات المعنية بالمحافظة وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بمجالات التخطيط العمراني ونظم المعلومات الجغرافية والحوكمة والإدارة العمرانية، مشيدًا بما يستهدفه المشروع من محاور ستساهم في تحقيق تخطيط مكاني متوازن وتنمية اجتماعية واقتصادية، والتي تتواكب مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب ما يحققه المشروع من مخرجات ودراسات تدعم متخذي القرار.