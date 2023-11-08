القسام تعلن القضاء على عدد من جنود الاحتلال في كمين محكم

أعلنت كتائب "القسام" نجاحها في إيقاع قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم في منطقة الشيخ عجلين حيث ق.تلوا عددا من جنود القوة وإصابة الباقين.



وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أعلن أن العناصر المقاتلة مستمرّون في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وعلى كافة المحاور، مشيرا إلي أنه تم توثيق تدمير 136 آلية عسكرية لجيش الاحتلال.

وقال ابوعبيدة في تصريحات صحفية له: شعبنا أسطورة الجهاد وشوكة في حلق الأعداء ويضربونهم بقوة حيث أوقعنا إصابات بالجملة في صفوف جيش الاحتلال.

وأضاف : جيش الاحتلال يتفادى الالتحام مع مجاهدينا ويدمر الحجر والشجر ويستهدف المدنيين حيث يستهدف مجاهدونا جيش الاحتلال من مسافة صفر وسلاح المدفعية يستهدف آلياته بشكل متواصل

وتابع : سنعرض خلال الدقائق القادمة جانبا من التحام المقاومين مع جيش الاحتلال وتدميره لدباباته

وأردف : ملف الأسرى حاضر والمسار الوحيد هو صفقة كاملة أو مجزئة للافراج عن الأسرى و لدينا أسرى من كافة الفئات جنود وضباط ونساء حيث يعرقل الاحتلال الافراج عن الأسرى ويعرض حياة الأسرى الأجانب وأسراه للخطر باستمرار القصف

وأتم : أكبر ما يخشاه العدو نهضة شعبنا والشعوب العربية استنفروا يا مقاتلي شعبنا في كل ميادين فلسطين.