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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 8 - 11- 2023

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر وصلت إلى مستويات قياسية، ويعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير من المواطنين، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب الآن في مصر، يقدمها موقع "صدى البلد"، من خلال نشرة مفصلة عن  أسعار الذهب، والتي تنهتي باسعار الذهب اليوم الأربعاء 8- 11 -2023 لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 8 - 11- 2023

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,960 شراء 2,983 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,713 شراء 2,734 جنيه.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,590 شراء 2,610 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,220 شراء 2,237 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,727 شراء 1,740 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,480 شراء 1,491 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 92,056 شراء 92,767 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 20,720 شراء 20,880 جنيه.
الكيلو بيع 2,960,000 شراء 2,982,857 جنيه.

الذهب 

سعر الذهب الثلاثاء 7 - 11- 2023

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,943 شراء 2,966 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,698 شراء 2,719 جنيه.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,575 شراء 2,595 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,207 شراء 2,224 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,717 شراء 1,730 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,471 شراء 1,483 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 91,523 شراء 92,234 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 20,600 شراء 20,760 جنيه.
الكيلو بيع 2,942,857 شراء 2,965,714 جنيه.

الذهب 

سعر الذهب الأثنين 6- 11- 2023

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,960 شراء 2,983 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,713 شراء 2,734 جنيه.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,590 شراء 2,610 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,220 شراء 2,237 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,727 شراء 1,740 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,480 شراء 1,491 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 92,056 شراء 92,767 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 20,720 شراء 20,880  جنيه.
الكيلو بيع 2,960,000 شراء 2,982,857 جنيه.

الذهب 

سعر الذهب الأحد 29- 10- 2023

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,926، شراء 2,949 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,682، شراء 2,703 جنيه.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,560، شراء 2,580 جنيه.
 

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,194، شراء 2,211 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,707، شراء 1,720 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,463 شراء، 1,474 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الأونصة بيع 90,990، شراء 91,701 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 20,480، شراء 20,640 جنيه.

الكيلو بيع 2,925,714، شراء 2,948,571 جنيه.

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

أما مصنعية سبائك الذهب، فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر؛ فيتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط.

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