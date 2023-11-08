نائب الشيوخ: "حياة كريمة"تدعم الأشقاء في فلسطين بمواد غذائية وطبية وملابس وأغطية

أشاد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بتحركات مبادرة حياة كريمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، قائلا: تستهدف تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة من مواد إغاثية ومساعدات للمساهمة في تخفيف حدة المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء التعرض لجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس حملات إبادة وعقاب جماعي يتأذى منه الأطفال والنساء والابرياء من المدنيين العزل.

وأشار محسن، في تصريح صحفي اليوم، إلى أن مبادرة "حياة كريمة" بذلت مجهودات عدة من أجل مساعدة الأهالي في قطاع غزة من خلال ارسال شاحنات تحتوي على مواد غذائية وطبية وملابس وأغطية، مما يعكس الدور المجتمعي الذي تحرص المبادرة على القيام به باعتبارها جزءا من نسيج المجتمع المدني المنوط بتوفير متطلبات حياة المواطنين وتقديم الدعم الكامل للبسطاء وتغيير حياة كثير من النجوع والقرى.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة حياة كريمة تثبت يوما بعد يوم تحملها المسؤولية الاجتماعية كاملة سواء فيما يتعلق بالارتقاء بمعيشة المواطن المصري وتحسين جودتها بتوفير الحياة الكريمة الهنيئة التي تتوافر فيها كافة المتطلبات الأساسية لا سيما في الريف والنجوع التي أصبحت اليوم تتمتع بمرافق وبنية تحتية وتطوير على مستوى كافة الخدمات المقدمة من تعليم وصحة وسكن.

واختتم النائب احمد محسن أن الريف المصري اليوم تغيرت ملامحه للأفضل بفضل ما تم من تحركات عاجلة من قبل المبادرة مع كافة المسؤولين لتحسين مستوى معيشة الأسر القاطنة لتلك الأماكن ومد جسور حقوق الإنسان في الدولة المصرية وضمان تساوي كافة المواطنين في الحقوق والواجبات.