للسماح بوصول المساعدات.. حلفاء الناتو يدعمون إعلان هدنة إنسانية في غزة

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أن حلفاء الناتو يدعمون التوصل إلى هدن إنسانية للسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة.

كان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، قال الثلاثاء، إن الحلف يجب ألا يلعب دورا مباشرا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من الفلسطينين نتيجة العدوان الإسرائيلي منذ السابع أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10678 شهيدا ونحو 28500 جريح.

وأوضحت الوزارة، أن 10515 شهداء ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 26 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتقى 163 شهيدا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 2400 جريح، مضيفة أن من بينهم 4324 طفلا، و2823 سيدة، و649 مسنا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2550 مواطنا، بينهم أكثر من 1350 طفل.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى توقف 18 مستشفى من أصل 35 تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، كما تم إغلاق 71% من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.

ولفتت الوزارة إلى أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، وعمليات بتر الأطراف، وبمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.