عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطل أسوانى.. شاب يدفع حياته لإنقاذ صديقه.. تعرف على قصته

البطل الأسوانى
البطل الأسوانى

نشهد فى كل يوم قصص وحكايات يكون أبطالها شباب يتميز بالمرؤه والشجاعة والإقدام ليسطروا ويجسدوا أسماؤهم من نور فى سجل الأبطال

واليوم نروى قصة بطل أسوانى، وهو الشاب عبد الله صفوت صاحب الـ 15 عام، ابن قرية الكيال التابعة لمركز إدفو شمال أسوان، والذى دفع حياته فى سبيل إنقاذ حياة صديقة وزميله. 

فقد قام الشاب عبد الله بعزيمة الأبطال، وبشجاعة منقطعة النظير بإنقاذ حياة صديقة الذى تعرض لصعق كهربائى، فكانت النتيجة أنه تلقى هو الصعق الكهربائي ليفارق الحياة فى مشهد إنسانى وبطولى يجعل من أسمه خالداً ومحفوراً فى قلوب الكثيرين أمد الدهر. 

محافظ أسوان يوجه بوضع الحلول العاجلة للمطالب الجماهيرية

محافظ أسوان يوجه مسئولى التموين بتشديد الرقابة للسيطرة على الأسعار

قصة بطل 

وقد أوضح أحد شهود العيان بأن الشاب عبد الله صفوت يعمل في ورشة تصليح كوتش سيارات بقرية العدوة بمركز إدفو، وأنه تعرض لصعق كهربائي في أثناء محاولته لإنقاذ أحد العاملين معه في الورشة الذي تعرض لصعق كهربائي. 

وقال شاهد العيان بأنه تم نقل الشاب عبد الله صفوت وزميله إلى مستشفي حورس العام، وفور وصولهما إلى المستشفي لقي الشاب عبد الله مصرعه، الذي أنقذ زميله بعد تعرضه لصعق كهربائي، وأن زميله تم إسعافه داخل المستشفى، وفور تحسن حالته الصحية تعرض لنوبة بكاء شديدة على زميله الذي أنقذه قائلًا “يارتني كنت أنا اللي مت”. 

وأبلغت المستشفي أهل المتوفي الذين وصلوا إلى المستشفى والحزن يخيم عليهم وهم في حالة من الصدمة، وتم إبلاغهم بالموقف الشجاع الذي أداه ابنهم، لكن دموعهم لم تتوقف حزناً على فراقه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، ومن ثم إنهاء تصريح الدفن وذلك لتسليمه لأهله ونقله إلى مثواه الأخير. 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان قصه اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية اليوم

حذفه سريعا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقع في خطأ ويعلن تعليق عملياته البرية في غزة

الغندور: تصريحات ممدوح عيد غير لائقة.. ويجب محاسبة الدخلاء على كرة القدم

الخطيب يقطع رحلته من السعودية.. فما السبب

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

موضوعات متعلقة

تسليم 50 سماعة طبية لذوي الهمم على مستوى قرى ومراكز أسوان

محافظ أسوان: مواصلة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

مواصلة مراجعة مخرات السيول بأسوان للاستعداد لأى طوارئ

محافظ أسوان يوجه مسئولى التموين بتشديد الرقابة للسيطرة على الأسعار

محافظ أسوان يوجه بوضع الحلول العاجلة للمطالب الجماهيرية

محافظ أسوان يوجه بالاستعداد الجيد والكامل للإنتخابات الرئاسية المقبلة

أمطار خفيفة على مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان

لإنقاذ حياة صديقه.. مصرع شخص صعقا بالكهرباء في أسوان

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة بشأن الذهب.. وهذا سعر عيار 21 اليوم الخميس

3 أطنان.. دخول كميات ضخمة من الذهب وهدية حكومية لخفض الأسعار| ماذا يحدث؟

هدنة وشيكة.. 15 أسيرا مقابل 3 أيام بدون قصف إسرائيلي |تفاصيل الاتفاق

بقيادة رياض محرز .. أهلي جدة يواجه ضمك السعودي الليلة

الوزراء يستعرض توصيات المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز دور الشركات الصغيرة في التوظيف

ننشر كتاب رد الحكومة على أسئلة المستثمرين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

يوم آخر بدونها.. مطربة عالمية شهيرة تعلن مقاطعتها منتجات تدعم الاحتلال الإسرائيلي

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

انقرض منذ 40 ألف عام.. كيف كان شكل إنسان نياندرتال الوسيم؟ شاهد بالصور

فيديو

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ