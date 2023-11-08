تداول 71 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 71000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 534 شاحنة و84 سيارة ، وشملت حركة الواردات 67000 طن بضائع ، 363 شاحنة و73 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 171 شاحنة و11 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ESNA وعلى متنها 63 الف طن قمح روسي، حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة و السفينتين دليلة والحرية.

وشهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول / سفر ) للسفينة بوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1700 طن 175 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1035 راكب بموانيها .

