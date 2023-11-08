هدايا الحكومة للمصريين| شقق للإيجار بـ 1200 جنيه.. وطرح 130 ألف وحدة سكنية| الشروط والتفاصيل

شقق للايجار بمشروع سكن كل المصريين.. اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بشأن الشروع في إطلاق مشروع تجريبي "أولي" للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة.

ويأتي ذلك عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج "سكن كل المصريين"، وذلك بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة.

1000 وحدة سكنية في 4 محافظات

ويتضمن مقترح المشروع التجريبي الأولي إتاحة 1000 وحدة سكنية فى 4 محافظات، وهم محافظة المنوفية، والجيزة، والشرقية، وبني سويف، وتصل إلى 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع "سكن كل المصريين".

وتعد الوحدات السكنية بمشروع "سكن كل المصريين" جاهزة علي التسليم بعدد من المحافظات، وسوف يتم إتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام إلكتروني جديد لبرنامج الإيجار.