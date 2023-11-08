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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة كبرى.. جميع مخابز شمال غزة مغلقة بسبب نقص الإمدادات

المخابز
المخابز

حذر مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، من أن جميع المخابز في شمال قطاع غزة اضطرت إلى الإغلاق بسبب نقص الإمدادات الحيوية.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال المكتب التابع للأمم المتحدة في تحديث يومي إنه “لم تعد هناك أي مخابز نشطة في الشمال، بسبب نقص الوقود والمياه ودقيق القمح، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالكثيرين”.

وأضاف أن دقيق القمح لم يعد متوفرًا في شمال غزة، لافتًا إلى أنه في جنوب القطاع، تم استهداف وتدمير 11 مخبزًا منذ 7 أكتوبر الماضي، وتوقفت "المطحنة الوحيدة العاملة في غزة" بسبب نقص الكهرباء والوقود، فيما يوجد مخبز واحد فقط تعاقد معه برنامج الأغذية العالمي و8 مخابز أخرى في جنوب غزة تقدم الخبز للملاجئ بشكل متقطع.

ولفت مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة إلى أنه عندما يتوفر الخبز، يصطف الناس لساعات طويلة حيث يتعرضون لغارات جوية إسرائيلية محتملة.

مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة المخابز غزة نقص الإمدادات الأغذية العالمي

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