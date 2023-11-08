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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة غير متوقعة| اعتراف فتوح بتحقيقات الزمالك.. وهذه حقيقة تعاقدة مع الأهلي

أحمد فتوح
أحمد فتوح

مازالت أزمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك على صفيح ساخن، وذلك بعدما أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك عددا من القرارات الانضباطية، وكان أبرز تلك القرارات هو عرض ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم للبيع، ومن ضمن هؤلاء اللاعبين أحمد فتوح.

FilGoal | أخبار | خبر في الجول - بداية التحقيق مع أحمد فتوح في الزمالك
أحمد فتوح 

أزمة أحمد فتوح والزمالك 

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك، المعروض للبيع خضع للتحقيق اليوم في مقر النادي الأبيض، مشيرا إلى أن أقوال اللاعب في التحقيقات كانت مفاجأة كبيرة، بعدما أكد بأنه سبق وخرج من معسكر الفريق لتناول العشاء، وفوجئ بإخطاره بعدم عودته، كما طالب بالحصول على المستحقات المالية المتأخرة.

ماذا قال فتوح بتحقيقات الزمالك؟ 

وقال في تصريحات تليفزيونية: فتوح طالب بالحصول على حقوقه ورواتبه كاملة، مبديا عدم ممانعته في الرحيل عن نادي الزمالك بعد قرار عرضه للبيع.

وأضاف: هناك زيارة مرتقبة من مجلس الأهلي إلى نادي الزمالك بعد الجمعية العمومية القادمة، فهل الأمر سيكون مرتبط بعدم التعاقد مع أحمد فتوح أم مجرد زيارة لإيصال رسالة بأن المنافسة شئ والعلاقة شئ آخر.

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حقيقة تفاوض الأهلي مع فتوح 

وأكمل: أرى أن الأهلي سيزور نادي الزمالك بشكل عادي جدًا في إطار العلاقات الجيدة بين الناديين والمنافسة الشريفة، لكنه لو أراد ضم أحمد فتوح فسوف يعمل على التعاقد معه، خصوصا بعدما قرر نادي الزمالك عرضه للبيع كما أنه في آخر مواسمه مع ناديه.

واختتم: هناك لاعبون في الأهلي تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم مثل محمد هاني وعمرو السولية، من حق نادي الزمالك التفاوض معهم بشكل عادي.

وكيله: أحمد فتوح يخضع للتحقيق في نادي الزمالك
أحمد فتوح 

سبب استبعاد فتوح من قائمة الزمالك

وكان سبب استبعاد فتوح من قائمة الزمالك لمباراة زد، هو أنه غادر معسكر الفريق دون الرجوع لأي شخص بالفريق أو الإدارة بالنادي، ولم يتقدم بأي أعذار حتى الآن.

مباراة الزمالك وبيراميدز 

سجل فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز هدف تقدم فريقه أمام الزمالك في مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس مصر.

ويلعب بيراميدز ضد الزمالك في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023، والتي تقام على استاد القاهرة.

وجاء هدف المهاجم الكونغولي في الدقيقة 5 من المباراة، وذلك بعد متابعة للكرة من تمريرة وليد الكرتي.

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