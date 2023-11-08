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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مؤشرات مقلقة ظهرت بالفعل.. الصحة العالمية تحذر من تفشي الأمراض المعدية في غزة

قصف غزة
قصف غزة

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من تفشي الأمراض المعدية في قطاع غزة، لافتة إلى أن هناك مؤشرات مثيرة للقلق بدأت تظهر بالفعل.

وقالت الصحة العالمية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء إنه مع استمرار ارتفاع عدد الشهداء والجرحى في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المكثف، فإن الاكتظاظ الشديد وتعطل أنظمة الصحة والمياه والصرف الصحي يشكل خطرًا إضافيًا بشأن الانتشار السريع للأمراض المعدية.

وأضافت أنه قد بدأت بعض الاتجاهات المثيرة للقلق في الظهور بالفعل.

وتابعت الصحة العالمية قولها "قد أدى نقص الوقود إلى إغلاق محطات تحلية المياه، مما يزيد بشكل كبير من خطر انتشار الالتهابات البكتيرية مثل الإسهال عندما يستهلك الناس المياه الملوثة".

وأضافت "كما أدى نقص الوقود إلى تعطيل جميع عمليات جمع النفايات الصلبة، مما خلق بيئة مواتية للانتشار السريع والواسع النطاق للحشرات والقوارض التي يمكن أن تحمل الأمراض وتنقلها".

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى توفير وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل- بما في ذلك الوقود والمياه والغذاء والإمدادات الطبية - إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه.

كما طالبت جميع أطراف النزاع بالتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

ودعت الصحة العالمية إلى الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن ووقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لمنع المزيد من الوفيات والمعاناة.

إسرائيل غزة منظمة الصحة العالمية الأمراض المعدية الصحة العالمية الالتهابات البكتيرية

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